В Новосибирской области на сегодняшний день работают 40 отделений дневного пребывания, созданных в рамках реализации пилота нацпроекта «Демография» по формированию системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. В текущем году в два раза больше пожилых новосибирцев стали осваивать компьютер, заниматься на тренажерах, общаться с психологом в отделениях дневного пребывания.

Отделения дневного пребывания функционируют на базе комплексных центров социального обслуживания населения региона. Сенсорная комната, компьютерный класс, мобильные видеокомплексы, велотренажеры, беговые дорожки, реабилитационные лестницы для ходьбы, вело-, гребные и эллиптические тренажеры, балансировочные доски, стенды для развития бытовых навыков, столы для механотерапии, настольные специализированные игры, наборы психолога, кресла-реклайнеры – для отделений закуплено современное оборудование, позволяющее проводить оздоровительные курсы и досуговые мероприятия.

Специалисты работают с понедельника по пятницу. Для граждан, которые не могут самостоятельно добраться до отделения дневного пребывания, организована доставка специализированными автомобилями от дома и обратно.

Как рассказал о приоритетном направлении пилотного проекта министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, участниками оздоровительных и досуговых программ отделений дневного пребывания в текущем году стали уже более 1,7 тысяч пожилых людей, что превышает показатель 2020 года почти в 2 раза.

«Стационарозамещающая технология позволяет оказывать соцпомощь жителям региона, не имеющим возможности обслуживать себя самостоятельно, при этом максимально сохраняя их самостоятельность и независимость. Пожилые люди остаются проживать в привычных для них условиях. А у родственников, осуществляющих уход за старшими членами семьи, появляется свободное время, которое можно использовать для поиска работы и дальнейшего постоянного трудоустройства», — отметил Ярослав Фролов.

В министерстве труда и социального развития добавили, что система долговременного ухода строится на трех принципах – выявлении нуждающихся (ранее пожилые люди и инвалиды самостоятельно обращались за социальной помощью), определении объема поддержки и оказании грамотно организованной помощи. Среди стационарозамещающих услуг, которыми активно пользуются жители региона – служба сиделок на дому, отделения дневного пребывания для пожилых людей и инвалидов, школы родственного ухода, пункты проката технических средств реабилитации. Реализация программы осуществляется региональным министерством социального развития.