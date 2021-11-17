В Новосибирске 24 ноября на участке улицы Мясниковой откроют движение

В Новосибирске подрядчик подготовил участок строящейся дороги по улице Мясниковой к запуску «рабочего движения». Его планируется открыть 24 ноября, сообщает пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД).

В Калининском районе Новосибирска ООО «СпецТрансСтрой» ведет строительство продолжения дороги по улице Мясниковой. С ходом работ ознакомился мэр Анатолий Локоть. Глава города отметил важность строительства объекта — дорога соединит улицы Гребенщикова, Тюленина и Фадеева.

«На строительной площадке сделана выемка грунта, произведено устройство котлована, выполнено переустройство кабельных линий, ливневой канализации и реконструкция теплотрассы. Подрядчики в полном объеме устроили основание из щебня с расклинцовкой мелкой фракцией, установили временный тротуар, смонтировали часть бордюров», — отметил генеральный директор компании «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.

Уточняется, что «рабочее движение» по автодороге планируется открыть 24 ноября. С целью запуска движения и удобства водителей, предотвращения образования колейности и выбоин на щебеночном покрытии в зимний период подрядчик выполнил устройство асфальтобетонного покрытия как в постоянной, так и временной схемах.

В пресс-службе регионального ТУАД отметили, что перед началом строительного сезона 2022 года асфальтовое покрытие, которое будет выполнено по временной схеме, демонтируют для устройства покрытия согласно проектной и рабочей документациям.

«Устройство рабочего слоя асфальта, необходимого для пропуска «рабочего движения», выполнено за счет подрядчика. Содержание участка дороги в зимний период будет осуществляться коммунальными службами города», — указано в сообщении.

По словам гендиректора ООО «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова, в следующем году на участке рабочие установят две остановки общественного транспорта и три светофора. Также планируется обустроить 6 новых примыканий к автодороге и уложить асфальтобетон. По двум сторонам улицы Мясниковой установят тротуары в постоянном покрытии из асфальтобетона. Стоимость всех работ составляет почти 105 млн рублей.

Напомним, в Новосибирске свыше 40 домов частного сектора попадут под снос при строительстве двухуровневой дорожной развязки на пересечении Старого шоссе и улицы Одоевского. На строительство объекта городские власти планируют привлечь федеральные средства.