В Новосибирске строят продолжение дороги по ул. Мясниковой — почти 500-метровый участок соединит улицы Гребенщикова, Тюленина и Фадеева. По распоряжению мэра Новосибирска Анатолия Локтя рабочее движение по четырехполосной магистрали должно открыться не позднее ноября 2021 года.

Этим летом в Новосибирске продолжили строительство участка дороги — от здания по ул. Мясниковой, 6 до ул. Тюленина в Калининском районе. Почти полностью разрушенная дорога уже длительное время осложняла жизнь местным автомобилистам и собирала пробки на выезде с микрорайона Родники. Улица вошла в городскую программу ремонта и строительства дорог, и подрядчики приступили к ее масштабному обновлению.

За осень генеральный подрядчик обязался сделать непосредственно дорожное полотно, а к лету следующего года — провести благоустройство прилегающей к дороге территории: установить светофоры, провести освещение и выполнить все предусмотренные контрактом работы.

Ремонт ул. Мясниковой проводится на средства города при участии областного бюджета. 24 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание в Калининском районе и проконтролировал ход строительных работ. По мнению градоначальника, ремонт ул. Мясниковой — один из важнейших объектов дорожного строительства в Новосибирске, требующий безотлагательной реализации.

«Для новосибирцев проезд по Мясниковой был очень тяжелым. Дороги здесь фактически уже не было — она была полностью разбита. Когда-то строительная компания, работавшая в районе, провела в этом месте техническую дорогу в две полосы, за которой никто не следил, кроме муниципальных служб. Эта дорога достаточно быстро пришла в негодность, поскольку строилась без соблюдения каких-либо нормативов. Год назад, во время ремонта другого участка этой же улицы, планировалось продолжить работы и здесь. Но ремонт приостановили, потому что от общественников и администрации поступили предложения вместо двухполосной дороги построить четырехполосную магистраль — с тротуарами, светофорами, освещением. Людям нужна была полноценная автострада, которая в скором времени должна здесь появиться, чтобы помочь решить проблемы транспортной доступности района», — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Стоит напомнить, что в 2019 году был построен полукилометровый участок этой же дороги от ул. Гребенщикова до дома № 8 по ул. Мясниковой — с тротуарами, освещением, ливневой канализацией.

Потребовался год, чтобы разработать проект и подготовиться к продолжению строительства. Увеличение полосности ул. Мясниковой должно существенно улучшить транспортную ситуацию для огромного числа жителей Калининского района — 4-го и 5-го микрорайонов, а также микрорайона Родники. Кроме того, автострада облегчит доступность для новосибирцев расположенных поблизости крупных ТЦ.

При строительстве дороги по ул. Мясниковой строители применят специальные технологии для местности с риском заболачивания, рассказали журналистам в подрядной организации. «Подобная технология уже доказала свою эффективность на Северном и Восточном объездах города. Ее суть в том, что мы вынимаем грунт и засыпаем вместо земли песок в основание дороги. Песочное основание позволяет воде хорошо просачиваться и бережет дорожное полотно от такой проблемы, как вспучивание в мороз, а также от образования ям и трещин на асфальте. Сверху на песке сооружается «корытце» из синтетического материала, в которое засыпается щебень. Поверх щебня укладываются два слоя асфальта. Гарантия на такую дорогу составит три года», — рассказал подробности ремонта ул. Мясниковой директор ООО «СК «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.

Параллельно со строительством дорожного полотна подрядчики будут сооружать ливневую канализацию. По договоренности с мэрией строители взяли на себя обязательства завершить основные работы до ноября 2021 года, чтобы поскорее возобновить дорожное движение.

Работы по благоустройству ул. Мясниковой перейдут на следующий год. Финансирование проекта также разбито на два этапа. 85 млн рублей из бюджета выделяются на проезжую часть — замену и оформление «корыта» магистрали, замену подушки и ливневой канализации, укладку асфальта. Вместе со стоимостью работ по благоустройству строительство автострады обойдется городскому и областному бюджетам в 104 млн рублей.

Как и следовало ожидать, масштабные строительные работы на ул. Мясниковой привлекли внимание расположенных поблизости организаций. Хозяйствующих субъектов волновало, как будут обустроены зоны въезда и выезда к их зданиям, что будет с парковками и многие другие вопросы.

В ходе переговоров со специалистами мэрии все вопросы были решены. Более того, компаниям предложили поучаствовать в благоустройстве территории, прилегающей к строящейся автостраде.

«Призываю всегда при проведении ремонтных и строительных работ договариваться с хозяйствующими субъектами по всем вопросам, касающимся их деятельности, в том числе привлекать их по возможности поучаствовать, приложить средства и усилия, чтобы благоустроить прилегающую к их зданиям территорию. Отмечу, что большинство откликаются. И это всегда играет свою роль, повышая имидж компаний», — уверен мэр города.