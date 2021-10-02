Более 40 домов частного сектора попадут под снос при строительстве двухуровневой дорожной развязки в районе Матвеевки.

В Новосибирске завершают подготовку проектной документации на строительство дорожной развязки на пересечении Старого шоссе и улицы Одоевского. Согласно планам, в этом районе необходимо снести более 40 домов частного сектора. Об этом накануне в эфире радио «Городская волна» сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Глава города отметил, что новая развязка облегчит ситуацию с транспортной доступностью жилмассива «Берёзовое» и соседних кварталов.

«Этот микрорайон ещё будет развиваться и застраиваться многоэтажным жильём, поэтому нужна развязка на пересечении с железной дорогой, где сейчас очень часто возникают пробки», — сказал Анатолий Локоть.

Кроме того, строительство развязки включено в проект «Академгородок 2.0» и призвано улучшить в том числе и транспортную доступность научного центра Новосибирска. Также градоначальник уточнил, что под снос, помимо домов частного сектора, пойдут торговые павильоны, расположенные вдоль Старого шоссе.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что двухуровневая дорожная развязка на пересечении Старого шоссе и ул. Одоевского в Первомайском районе вошла в актуализированный генплан Новосибирска. На ее строительство власти города планируют привлечь федеральные средства.