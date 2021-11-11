500 пассажиров не могут вылететь из Новосибирска в Египет

В Новосибирске в аэропорту Толмачёво около 500 туристов не могут вылететь в Египет. Рейс задерживается более чем на 12 часов.

По данным группы в соцсети ВКонтакте «АСТ-54», самолет авиакомпании «Россия» должен был отправиться в Шарм-эш-Шейх из аэропорта Толмачёво 10 ноября в 21:40. Позже туристов оповестили, что вылет состоится в 07:00 следующего дня, затем время перенесли на 12:00.

«Нас тут примерно 500 человек, в том числе беременные женщины и маленькие дети. Размещать в гостинице нас никто не собирается. У данной авиакомпании такие ситуации происходят регулярно. После ожидания в 4 часа горячие питание нам не было предоставлено» — сообщил один из пассажиров рейса. Его комментарии приводит «АСТ-54».

В пресс-службе аэропорта Толмачёво «Континенту Сибирь» подтвердили информацию о задержке рейса и сообщили, что идет подготовка воздушного судна.

Позднее официальный представитель авиакомпании «Россия» прокомментировал ситуацию.

«Рейс 5893 задержан по технической причине. Для устранения неисправности авиакомпания оперативно направила в аэропорт Толмачёво из Москвы сотрудника технической службы. Пассажирам оказывались услуги согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании: были предоставлены напитки, питание, части пассажиров было предоставлено проживание в гостинице (некоторые отказались от проживания и уехали домой до времени вылета)», — указано в сообщении авиакомпании.

По словам представителя авиакомпании, предварительное время вылета назначено после 13:00 по новосибирскому времени.

Напомним, в начале ноября самолет, летевший из Москвы в Братск, экстренно приземлился в Новосибирске — находившейся на борту женщине стало плохо.