Самолёт из Москвы экстренно сел в Новосибирске ради госпитализации женщины с инфарктом

Юлия Моисеева
 
Самолёт
Фото из архива "КС"

Самолёт Airbus 321 авиакомпании S7, летевший из Москвы в Братск, экстренно приземлился в Новосибирске утром 3 ноября — находившейся на борту женщине стало плохо. По данным Telegram-канала Mash Siberia, у пассажирки случился инфаркт.

Как сообщает канал, самолёт развернулся в воздухе и приземлился в аэропорту «Толмачёво» в 8:30 по новосибирскому времени.

«У женщины на борту случился инфаркт, её увезли на скорой», — говорится в сообщении.

Остальные пассажиры вылетели в пункт назначения тем же рейсом в 9:31 по Новосибирску.

Напомним, в сентябре приземлившийся из-за болезни пассажира самолёт досматривали в Новосибирске из-за возможного превышения посадочного веса.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  