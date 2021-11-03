Самолёт из Москвы экстренно сел в Новосибирске ради госпитализации женщины с инфарктом

Самолёт Airbus 321 авиакомпании S7, летевший из Москвы в Братск, экстренно приземлился в Новосибирске утром 3 ноября — находившейся на борту женщине стало плохо. По данным Telegram-канала Mash Siberia, у пассажирки случился инфаркт.

Как сообщает канал, самолёт развернулся в воздухе и приземлился в аэропорту «Толмачёво» в 8:30 по новосибирскому времени.

«У женщины на борту случился инфаркт, её увезли на скорой», — говорится в сообщении.

Остальные пассажиры вылетели в пункт назначения тем же рейсом в 9:31 по Новосибирску.

Напомним, в сентябре приземлившийся из-за болезни пассажира самолёт досматривали в Новосибирске из-за возможного превышения посадочного веса.