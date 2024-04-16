S7 Airlines возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в Калининград, они будут осуществляться три раза в неделю – по средам и воскресеньям, с июня добавятся рейсы по пятницам. Первый рейс отправится 28 апреля, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Вылет из Новосибирска – в 14:35, прилет в Калининград в 15:25 по местному времени, вылет из Калининграда – в 16:15, а прилет в Новосибирск – в 02:40 с учетом разницы во времени. Обратный перелет займет ориентировочно 5 часов 25 минут», — говорится в сообщении.

Ранее «Континент Сибирь» писал о возобновлении прямых рейсов из Красноярска на Ставрополье.