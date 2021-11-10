Свыше миллиона новосибирцев поставили прививку от коронавируса

В Новосибирской области продолжается прививочная кампания против коронавируса. Прививку от заболевания поставили более 1 млн человек.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, к 10 ноября 1 000 456 жителей региона привились первым компонентом препарата от коронавируса. Завершили курс вакцинации 849 747 человек.

«За нерабочие дни, с 1 по 7 ноября, привито 65 875 человек, из них первым компонентом 52 524 человек, вторым компонентом — 13 351. За 8-9 ноября вакцинированы 35 039 человек, из них первым компонентом вакцины 22 723 человек, 2 компонентом – 12 316 человек», — указано в сообщении.

В пресс-службе правительства региона добавили, что к настоящему моменту в Новосибирскую область поступило 1 227 775 компонентов вакцин против коронавируса.

Напомним, в Новосибирской области действует обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. К ним относятся, в частности, работники сферы торговли, бытовых услуг, общественного питания, физкультурно-оздоровительных комплексов, ЖХК и общественного транспорта.

С 10 ноября мера также распространятся на сотрудников учреждений, предоставляющих временное проживание — гостиниц, общежитий и хостелов, а также служб доставки товаров, в том числе продуктов питания.

В регионе также введена система QR-кодов. С 12 ноября ограничительная мера будет действовать при посещении заведений общественного питания, баз отдыха, санаториев и выставочных мероприятий. По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, в случае снижения заболеваемости COVID-19 эта мера может быть отменена.