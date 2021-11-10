Общественность Новосибирской области одобрила проект бюджета региона на 2022 год

Представители региональной власти и общественности Новосибирской области одобрили проект закона об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Рекомендации по итогам обсуждения документа рассмотрят в профильном комитете областного парламента.

Проект основного финансового документа региона – закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» – рассмотрели на публичных слушаниях, прошедших в Законодательном собрании Новосибирской области 9 ноября.

В публичных слушаниях приняли участие первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков, председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, члены правительства региона, депутаты регионального парламента, представители муниципальных образований области, научного сообщества и общественности.

На мероприятии также был представлен прогноз социально-экономического развития Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Как отметил заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков, при формировании проекта бюджета на предстоящий период правительством региона были учтены все социальные обязательства, наказы избирателей, строительство социальных объектов, а также сформированы и новеллы.

«Со следующего года по решению правительства РФ мы будем иметь возможность вкладывать те бюджетные кредиты, которые нужно было отдавать в ближайшие годы, в социальную инфраструктуру – это ряд проектов, которые будут давать хорошую налоговую отдачу», – приводит слова Владимира Знаткова пресс-служба областного правительства.

По словам заместителя председателя правительства Новосибирской области – министра финансов и налоговой политики Виталия Голубенко, выступившего с основным докладом о проекте закона о бюджете, по итогам девяти месяцев 2021 года наблюдается динамика собственных доходов областного бюджета, показавшая рост на 28,1% к аналогичному периоду 2020 года.

Среди основных направлений, которым планируется уделять особое внимание в ближайшие три года, — обеспечение конкурентоспособности зарплат работников бюджетной сферы, обеспечение всех необходимых выплаты и компенсации гражданам – получателям мер социальной поддержки, расходы дорожного фонда, расходы на транспортное обслуживание населения и обеспечение социального страхования населения. В числе приоритетных направлений Виталий Голубенко также назвал поддержку программ в сфере ЖКХ и дорожного сектора, строительство объектов социальной инфраструктуры и реализацию региональных проектов.

Депутаты и представители общественности высказали рекомендации по дальнейшему усилению исполнения наказов избирателей, привлечению дополнительных ресурсов на реализацию программ газификации и обеспечения жителей чистой водой, ремонта и модернизации учреждений здравоохранения и образования в районах области, развития сельских территорий, а также обеспечения условий для закрепления квалифицированных специалистов на селе.

По итогам проведения публичных слушаний по проекту закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» будут приняты и направлены рекомендации для обсуждения в профильном комитете Законодательного собрания региона.

Напомним, на сессии Законодательного собрания Новосибирской области в конце октября был принят ряд законопроектов, направленных на пополнение регионального бюджета, а также на увеличение инвестиционной привлекательности области.