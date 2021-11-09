Глава СК РФ взял на контроль дело об угрозах коллекторов взорвать школу в Новосибирске

Глава Следственного комитета России взял на контроль расследование угроз коллекторов жительнице Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело об угрозах коллекторов жительнице Новосибирска из-за якобы долгов.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Бадулину А.Н. доложить о происшествии, о котором сообщали СМИ. В частности была опубликована информация, что 29-летней жительнице Новосибирска, а также её родственникам поступили угрозы от коллекторов якобы из-за финансовых обязательств. Ход исполнения поручений поставлен на контроль в центральном аппарате СК», — указано на сайте ведомства.

По данным НГС, жительница Новосибирска взяла кредит в микрофинансовой организации. После того, как сибирячка выплатила весь долг, ей стали поступать звонки с угрозами от коллекторов из-за якобы невыплаченных 23 тыс. рублей по кредиту. Угрозы поступали членам ее семьи и коллегам матери, которая работает учительницей в школе №207 в Калининском районе города. В частности, они сообщили, что взорвут ее школу. Полиция в Новосибирске начала проверку.

«Сотрудники отдела полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску проводят проверку по заявлению 29-летней жительницы Новосибирска об угрозах, якобы касающихся финансовых обязательств, поступающих посредством телефонной связи в её адрес, а также в адрес членов ее семьи от неизвестных лиц. Кроме этого, заявление поступило от родственника женщины, которое также зарегистрировано в установленном порядке», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России и Новосибирской области.

Уточняется, что результат проверки находится на контроле у руководства ГУ МВД России по Новосибирской области. Правоохранители выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, в октябре Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении 8-летнего мальчика в школе в Новосибирске, в результате которого ребенок получил травму позвоночника.