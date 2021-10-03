Глава СК взял на контроль дело об избиении ребенка в школе Новосибирска

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении ребенка в школе в Новосибирске, сообщается на сайте СК РФ.

Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту избиения 8-летнего мальчика в школе Новосибирска.

«Глава Следственного комитета А.И. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Бадулину А.Н. доложить о ходе организованной по материалам СМИ проверки по факту травмирования мальчика в школе в результате избиения старшеклассниками», — сказано в сообщении. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Сообщение об инциденте в школе №1 в Железнодорожном районе Новосибирска появилось накануне в группе «АСТ-54» социальной сети ВКонтакте. По словам матери ученика, ее ребенка избили на перемене старшеклассники.

«Таскали, пинали, заламывали руки, взяли за волосы, он от них вырывался. Убежал, но они его догнали, схватили за ноги и за руки. Это издевательство происходило во время перемены в течение 20-ти минут. В это время проходили учителя и, видя, что над моим ребёнком измываются, никак не отреагировали. В результате побоев сын получил травму позвоночника (компрессионный перелом позвоночника — прим. «Континент Сибирь»)», — сообщила женщина.

В СУ СК РФ по Новосибирской области организовали доследственную проверку заведения, в ходе которой будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц средней общеобразовательной школы.

По факту сообщений в СМИ и соцсетях об избиении ребенка в МБОУ СОШ №1 проверки организовали министерство образования региона совместно с департаментом образования мэрии Новосибирска, а также областная прокуратура.