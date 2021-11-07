Новосибирские власти рассчитывают на средства благотворителей для создания сквера имени Юрия Бугакова

В Новосибирске не отказались от идеи создания сквера имени Юрия Бугакова между зданием Заксобрания Новосибирской области и улицей Ипподромской. На данный момент идет поиск источников финансирования и рассматриваются концепции будущего парка.

Инициатива разбить сквер в память о руководителе одного из крупнейших сельхозпредприятий региона, племзавода «Ирмень», и депутате Законодательного собрания Юрии Бугакове принадлежит председателю Заксобрания Новосибирской области Андрею Шимкиву. Этой идеей спикер регионального парламента поделился с журналистами еще в феврале этого года во время обсуждения проблемы сохранении городских лесов и парков на территории Новосибирска. Ранее первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров называл территорию возле ЗС в качестве примера земельных участков, которые нуждаются в защите от вырубки и застройки.

«Мы не отказались от идеи создать сквер, – рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время пресс-подхода на сессии регионального парламента 28 октября. – Я со своей стороны подтверждаю, что есть принципиальная договоренность между всеми ветвями власти – исполнительной, законодательной и муниципальной – о создании сквера. И, самое главное, поддержал такой подход собственник земельного участка». По словам губернатора, сегодня вносятся необходимые изменения в нормативные документы, а также идет согласование параметров строительства и концепции будущего парка.

Кроме того, власти работают над привлечением источников финансирования. «Я предложил Андрею Ивановичу [Шимкиву] максимально использовать внебюджетные источники. Я думаю, многие люди, кто знал и уважал Юрия Фёдоровича Бугакова, кто хочет увековечить память о нём, обязательно будут участвовать в создании парка», – выразил уверенность Андрей Травников.

В свою очередь Андрей Шимкив отметил, что дело движется медленно, потому что сейчас территория будущего сквера находится в частной собственности. «Мы с губернатором ищем пути решения, чтобы можно было воплотить парк», — подчеркнул председатель Заксобрания.

Как рассказывал «Континент Сибирь», в марте этого года земельный участок общей площадью 3 га, на котором депутаты хотят разбить сквер, был отнесен к рекреационной зоне, строительство жилья в этом месте теперь под запретом. Однако территория продолжает оставаться в частной собственности. До недавнего времени владельцем участка являлось ООО «Атенон». По данным сервиса rusprofile.ru, директор компании – Галина Курчина. Она же является директором ООО Фирма «Гигант Алко» (учредитель ООО «ТХ Сибирский Гигант», гендиректор Александр Манцуров).

Сам Александр Манцуров, к которому «Континент Сибирь» постоянно обращается с вопросами по этой теме, пока воздерживается от комментариев. В то же время, известно, что в 2020 году мэрия изъяла у ООО «Атенон» участок земли под школу. Вместо этого компания получила землю на улице Максима Горького и вдоль Ипподромской магистрали. Последний участок, по всей видимости, был продан ГК «Расцветай». В августе стало известно, что застройщик компания «Астра» (входит в ГК «Расцветай») получила разрешение на строительство нового жилого комплекса на этой территории.