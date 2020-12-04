Андрей Панфёров: «Уповать на бюджет Новосибирской области, учитывая траты на «противоковидные» меры, безнравственно»

Первый вице-спикер новосибирского Заксобрания рассказал «Континенту Сибирь», почему ушёл с сессии Горсовета 4 декабря, и что он думает о попытках депутатов перевести решение вопроса о принятии генплана города в обсуждение возврата отчислений НДФЛ в муниципальный бюджет.

Напомним, на сессии Горсовета Новосибирска 4 декабря Андрей Панфёров выступил с предложением безотлагательно принять генеральный план города. Однако эмоциональное выступление первого заместителя председателя ЗС Новосибирской Области, в котором он излагал позицию Заксобрания, прервал спикер Совета депутатов Дмитрий Асанцев, объяснив это регламентом мероприятия.

При этом как Дмитрий Асанцев, так и ряд других депутатов, тут же подняли вопрос о возврате отчислений НДФЛ в городской бюджет. Так, Александр Бурмистров отметил, что, демонстрируя заботу о городе, Заксобрание могло бы подумать и том, чтобы вернуть доходы от НДФЛ в городскую казну.

«Меня заставило уйти, прежде всего, нежелание выслушать меня до конца. Мы никогда так не поступаем на сессиях, даём возможность представителям Горсовета выступать в полной мере. Какой смысл тогда находиться на этой сессии, если нас не хотят слушать? — сказал Андрей Панфёров «Континенту Сибирь», напомнив, что ему выключили микрофон. – Что касается возврата по НДФЛ, я уже отчасти сказал об этом на сессии. В ближайшее время, учитывая то, что у нас происходит с пандемией, этого не будет. Потому что областной бюджет несёт на себе всю тяжесть по вот этим мероприятиям Минздрава. Если в городе многие проблемы решены, то в области их выше крыши. И стадионов нет, и больницы реконструировать надо, и детские сады надо строить. Нельзя жить только городом Новосибирском. Пусть работают над тем, чтобы бюджет Новосибирска пополнялся за счёт правильной инвестиционной политики. А уповать на бюджет Новосибирской области, учитывая то, что делается по всей стране, и сколько денег отчисляется на «противоковидные» меры, на текущий момент просто безнравственно».

В разговоре с «Континентом Сибирь» Андрей Панфёров также отметил, что перенесение принятия генерального плана города приведёт к повсеместной остановке строительства. Пострадают в том числе социальные объекты.

«Внести коррекцию в существующий план – это дело самое большее полутора месяцев. А учесть нужно лишь наше пожелание: ни в коем случае не возводить высотное жильё не территории Заельцовского бора, оставить Заельцовский бор парком областного значения – начиная от территорий, которые являются территориями города, и заканчивая территориями Новосибирского района», — напомнил первый вице-спикер.

Андрей Панфёров также добавил, что в генплане необходимо учитывать пожелание областных депутатов отказаться от застройки других зелёных зон на территории Новосибирска. В частности, возле здания Заксобрания.

Напомним, депутаты Горсовета одобрили предложение мэра Анатолия Локтя отложить принятие генплана Новосибирска, чтобы внести в него изменения в соответствии с обращением депутатов Законодательного собрания. Областные парламентарии попросили Локтя остановить застройку Заельцовского бора и учесть это в новой редакции документа.

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