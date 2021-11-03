Новосибирские школьники выйдут с каникул 8 ноября

Юлия Моисеева
 
Школа
Фото Михаила Перикова

Обучение в школах Новосибирской области продолжится с 8 ноября в очном формате, сообщили в министерстве образования региона. Пока же в образовательных учреждениях каникулы.

Обучение в общеобразовательных школах Новосибирской области с 8 ноября продолжится «в соответствии с календарными учебными графиками», сообщили в министерстве образования региона 3 ноября. При этом культурно-массовые мероприятия в образовательных учреждениях в ближайшее время проводиться не будут.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября в Новосибирской области в соответствии с решением президента России длятся нерабочие дни, в это же время в школах региона проходят каникулы.

Очное обучение с понедельника продолжится и в школах Красноярского края. Дома останутся лишь ученики тех классов, которые были отправлены на карантин из-за коронавируса, ОРВИ и гриппа. Как сообщили в мэрии краевого центра, при ухудшении эпидемиологической ситуации директора отдельных образовательных учреждений могут принять решение о переходе на дистант.

Ранее сообщалось о том, что в Томской области нерабочие дни, а также школьные каникулы продлены до 15 ноября.

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