Нерабочие дни и школьные каникулы продлили на неделю в Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19, принял решение продлить действующий в регионе режим нерабочих дней до 15 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

По словам губернатора, одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений.

«Напряженная эпидобстановка заставляет нас еще на неделю продлить режим нерабочих дней. Также мы продляем школьные каникулы. У нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома. Также на самоизоляции или удаленной работе, если у предприятий есть такая возможность, должны находиться все непривитые люди старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания», — подчеркнул Сергей Жвачкин.

Он также призвал всех жителей Томской области максимально использовать нерабочие дни для того, чтобы сделать прививку. «Темпы вакцинации в Томске за последние недели выросли в четыре раза, но снижать их нам ни в коем случае нельзя. Мы вернемся к нормальной жизни только после того, как получим коллективный иммунитет», – заявил Сергей Жвачкин.

Помимо этого, глава региона принял решение уже с 8 ноября ввести запрет на посещение как учреждений общепита, так и других заведений сферы услуг: торгово-развлекательных и спортивных центров, парикмахерских, кинотеатров, театров и других учреждений культуры без документов о состоянии здоровья. Это может быть справка о вакцинации, справка о перенесенной не более полугода назад болезни СOVID-19, QR-код или ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до посещения.

В Томской области будет усилен контроль за соблюдением базовых ограничений – масочного режима, наполняемости залов, входных фильтров, особенно в общественном транспорте и на объектах торговли. Администрации Томска и другим муниципалитетам поручено увеличить частоту работы автобусов на линиях для того, чтобы избегать переполнения.

Добавим, что по решению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в регионе решено продлить режим повышенной готовности из-за коронавируса до конца года. Также в Новосибирской области начала действовать система QR-кодов для посещения некоторых организаций и массовых мероприятий.