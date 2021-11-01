«Ковидные» ограничения в нерабочие дни могут стать заменой более жёстким мерам – губернатор Новосибирской области

Ответственное соблюдение мер по борьбе с распространением коронавируса, действующих в Новосибирской области с 30 октября, позволит избежать необходимости введения более жёстких ограничений. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона 1 ноября.

Как подчеркнул губернатор, набор действующих в регионе мер в сложившейся ситуации оптимален.

«Наша задача – обеспечить выполнение тех минимально необходимых решений, которые мы приняли, иначе нам придется выходить на новые ограничения, что совершенно не хотелось бы делать для исключения нанесения ущерба экономике региона», — сообщил Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области в понедельник.

Губернатор отметил, что во время нерабочих дней органы власти должны сконцентрироваться на проведении контрольных мероприятий по обеспечению выполнения эпидемиологических требований. В числе этих требований – соблюдение масочного режима, использование QR-кодов при посещении определённых объектов и организаций, соблюдение режима нерабочих дней, а также ограничение работы заведений общественного питания с 23 часов до шести утра.

Глава региона отметил, что нерабочие дни – самое удобное время для того, чтобы привиться. Он напомнил, что в числе сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации, также находятся работники органов власти.

«Просьба департаменту государственной службы подготовить статистику, а вам, коллеги, особенно тем, кто находится в отстающих, просьба подготовиться к докладу о том, как в ноябре вы будете работать без значительной части своих коллективов, которые не прошли вакцинацию», – сказал губернатор.

Андрей Травников также призвал общественные объединения провести мероприятия в честь Дня народного единства в онлайн-формате либо перенести их, так как массовые мероприятия в период нерабочих дней в регионе не допускаются.

Напомним, по данным оперативного штаба, за последние сутки в Новосибирской области выявлено 334 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.