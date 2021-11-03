Ренат Сулейманов раскритиковал федеральный законопроект «О публичной власти»

3 ноября депутат Госдумы VIII созыва Ренат Сулейманов провёл пресс-конференцию в Новосибирске, где рассказал о новом законопроекте, в случае принятия которого у регионов может остаться ещё меньше полномочий.

3 ноября депутат Государственной Думы РФ Ренат Сулейманов собрал представителей СМИ в «Бизнес-центре на Фрунзе», чтобы рассказать о первых впечатлениях от работы в новом созыве нижней палаты Федерального Собрания. Одной из центральных тем беседы депутата с журналистами стал федеральный законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», который будет рассматриваться в первом чтении 9 ноября.

По словам депутата-коммуниста законопроект «О публичной власти» в текущей редакции может существенно ограничить возможности регионального и муниципального уровней власти. «Это продолжение строительства так называемой вертикали власти, ограничение возможностей и полномочий субъектов Федерации. Фактически можно оценить этот документ как закон, который приближает нас к унитарному государственному устройству», – охарактеризовал законопроект депутат от Новосибирской области.

Ренат Сулейманов отметил, что наряду с относительно безобидными положениями вроде унификации наименования высших должностей и органов власти на региональном и муниципальном уровнях законопроект «О публичной власти» предусматривает, к примеру, и возможность роспуска законодательного органа региона главой этого субъекта федерации в определённых случаях. По мысли народного избранника, положение законопроекта об отмене ограничений на число губернаторских сроков призвано несколько «подсластить пилюлю» для региональных властных элит.

Ренат Сулейманов сообщил, что во многих регионах к данному законопроекту уже готовят проекты поправок. В частности, против него активно выступают национальные республики РФ. За создание рабочей группы по внесению поправок в законопроект «О публичной власти» единогласно высказались и депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на 13-й сессии регионального парламента.

Помимо обсуждения законопроекта, депутат-коммунист также рассказал, что парламентская фракция КПРФ не поддержала проект федерального бюджета на 2022-2024 годы из-за того, что значительная доля средств из него планируется к выводу в Фонд национального благосостояния России. «Денег в бюджете много, перевыполнение плана составило 5 триллионов. Но правительство не хочет их расходовать на поддержание экономики регионов, на развитие отраслей, на социальную политику, а как скупой рыцарь, переводит все в кубышку», – выразил отношение КПРФ к такому проекту бюджета Ренат Сулейманов.

Депутат Госдумы отметил, что в новом созыве нижняя палата Федерального Собрания заметно обновилась, так как примерно половина нынешних депутатов пришли в Госдуму на первый срок. В частности, обновление фракции КПРФ составило порядка 40%.