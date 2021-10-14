Какие вопросы должны находиться в сфере внимания нового полпреда президента в СФО?

«Континент Сибирь» продолжает публиковать мнения представителей деловых и властных кругов региона о назначении Анатолия Серышева полномочным представителем президента РФ в СФО, а также задачах, которые требуют его первоочередного внимания.



Виктор Игнатов, депутат Государственной думы РФ:

– Я не привык комментировать решения президента, ему, безусловно, виднее. Очевидно, что на должность полномочного представителя он назначил своё доверенное лицо, поскольку Анатолий Серышев до этого работал помощником главы государства. Очевидно, что достаточно длительный период поиска кандидата на эту должность говорит о том, что это решение выверенное, и полномочный представитель президента пользуется поддержкой президента. Об этом говорит и его предыдущая карьера и место работы, и само назначение.

В период, когда должность оставалась вакантной, были диаметрально противоположные разговоры. Начиная от тех, что институт полпредства себя изжил и полпредства не нужны, до тех, что нужно усиливать полпредов, наделять их частью федеральных исполнительных функций, возводить в ранг вице-премьеров, а также переподчинять полномочным представителям ряд финансовых государственных программ в масштабах федеральных округов. То есть наделять их распорядительными функциями по ряду федеральных программ, касающихся развития соответствующих территорий. И эта дискуссия продолжается.

Очевидно, что из-за большой территории России, разных часовых поясов и необходимости сохранения целостности нашей страны надстройки в виде полпредств, которые курируют группу регионов по территориальному принципу, необходимы с точки зрения более оперативной управляемости. Другого пути тут нет – либо укрупнение субъектов, либо это промежуточное звено между федеральным центром и субъектами, функцию которого в данном случае выполняют полпредства. Из-за удалённости регионов от федерального центра, чтобы держать руку на пульсе, нужны, скажем так, местные генерал-губернаторы, которые контролируют процессы на вверенных территориях и, по сути, выполняют роль доведения позиций центра до субъектов и наоборот – чаяния и потребности субъектов до федерального центра. Мне кажется, логичнее вести речь не о девальвации полпредств, а наоборот, о необходимости расширения их полномочий и возможности более оперативного решения каких-то текущих, в том числе хозяйственных, вопросов на территориях своих округов.

Только что закончившаяся избирательная кампания в Госдуму выявила ряд наиболее злободневных вопросов, которые касаются всех территорий, независимо от того, в каком субъекте или в каком округе они находятся. Эти вопросы должны находиться в поле зрения полпреда. Я бы на первое место поставил проблему недофинансирования муниципальных дорог. Все дороги, которые относятся к федерации, дороги федерального значения, трассы находятся в более-менее надлежащем состоянии. Это дороги между субъектами и трассы, которые соединяют субъекты между собой, например, «Иртыш». Они как-то развиваются, строятся, ремонтируются, благоустраиваются. Но стоит уехать на несколько километров в сторону, и как будто попадаешь в другой мир. Гигантская недофинансированность межрайонных, внутрирайонных, муниципальных, межмуниципальных дорог, то есть дорог местного и межмуниципального значения. Мы имеем просто гигантский разрыв между федеральной дорожной сетью и дорогами внутри субъектов.

Это очень большая проблема, и в период избирательной кампании рассматриваемый вопрос почти всегда возникал в числе первоочередных задач, которые жители и руководители предприятий и хозяйств ставят на первое место. Этой проблемой нужно всем нам заниматься в ближайшее время в том числе через полномочного представители президента в Сибирском федеральном округе. А СФО по размерам больше 25% территории страны. То есть эта проблема у нас стоит ещё более остро, чем в европейской части. Через полномочного представителя эти проблемы нужно доносить до федерального центра и, соответственно, принимать какие-то дополнительные меры, программы по финансированию за счёт федеральных средств, потому что эту проблему решить невозможно на уровне муниципалитетов, бюджетов субъектов.

Дмитрий Савельев, депутат Государственной думы РФ

– Назначение Анатолия Серышева новым полномочным представителем президента России в Сибирском федеральном округе я воспринимаю как знаковое событие. В его лице удачно сошлись сразу три качества: Анатолий Анатольевич – сибиряк, силовик и человек, который пользуется доверием президента.

Целых шесть месяцев пост оставался вакантным, и я не думаю, что это пошло на пользу Сибири, так как одна из важнейших функций полпреда – вести мониторинг, передавая в Москву объективную картину состояния дел на территории и эффективно доносить её интересы до федерального центра.

Учитывая, что Анатолий Серышев родился и получил образование в Сибири, следовательно, хорошо ориентируется в местной повестке, его опыт управленца поможет выстроить диалог с регионами. Назначение Анатолия Анатольевича, на мой взгляд, связано с заявленными планами по обновлению Сибири. Я имею в виду не только строительство городов-миллионников, о которых много говорят в последнее время. Сибирь – это и мощный оборонный и промышленный комплекс, и 80% всех природных ресурсов, а также проблемы с лесными пожарами и незаконными вырубками лесов. Все эти вопросы требуют пристального внимания Кремля, на их решение будут направляться огромные бюджетные потоки. Контроль над их целевым использованием должен осуществлять профессионал из силового блока, пользующийся президентским доверием.

Лично я убеждён: с приходом Анатолия Серышева усилится и борьба с коррупцией. Показательные уголовные дела не только помогут очистить властные структуры от коррупционеров, но и подадут сигнал остальным: безнаказанно расхищать богатства Сибири уже не выйдет.

Ренат Сулейманов, депутат Государственной думы РФ, второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ:

— В логике того, что полпреды осуществляют контрольные функции, кадровую политику и координируют силовые структуры, назначение Анатолия Серышева на должность понятно. И предыдущие полпреды были, так сказать, так или иначе связаны с силовым блоком и осуществляли эти функции.

Сложно судить, нужны полпреды или нет. С одной стороны, в СФО не было полгода полпреда, и ничего не произошло, однако, с другой стороны, если такая функция есть, как и федеральные округа, то, видимо, должна быть и должность.

В Новосибирской области есть три проблемы, которые, на мой взгляд, в первую очередь требуют внимание полномочного представителя президента. Так, для региона значимым является проект федерального международного масштаба — молодежный чемпионат мира по хоккею и подготовка к нему. Мы знаем, что там есть ряд проблем, включая своевременность финансирования и подготовки строительства всех объектов, в том числе ЛДС. Поэтому, я думаю, что это тот вопрос, который требует к себе особого внимания, в том числе со стороны полномочного представителя президента.

Второй проблемой, с которой, в частности, я сталкивался в ходе избирательной кампании, проблемой, которая волнует людей, стала так называемая «мусорная реформа». Она у нас, к сожалению, с нынешним региональным оператором полностью провалена и свелась только к повышению тарифов. Здесь целый комплекс проблем, включая скандальные вопросы, связанные с размещением новых полигонов, который требует пристального внимания.

Третья проблема, которая актуальна для региона — ситуация вокруг завода «Тяжстанкогидропресс», которого продолжают банкротить, несмотря на то, что это эффективное экспортно-ориентированное предприятие. Есть соответствующие обращения на федеральный уровень — к президенту России, есть протокольное поручение Госдумы. Но, тем не менее, процесс продолжается: коллектив фактически уволен, может быть разрушено одно из эффективных реальных производств. Здесь необходимо пристальное внимание всех, включая федеральных органов власти и представителя президента для того, чтобы спасти завод и коллектив.

Андрей Панферов, глава отделения Российского военно-исторического общества в Новосибирской области:

– На мой взгляд, назначая своего полномочного представителя, президент исходил из того, что СФО – непростой округ. Сергей Шойгу во время избирательной компании «Единой России» донес свое видение и концепцию развития Сибири. Это те задачи, которые полпред должен решать – думаю они ему и были поставлены. Но на первом месте, на мой взгляд, ближайшие выборы губернатора и выборы президента – а значит, укрепление позиции, в том числе и «ЕР» на территории СФО. Это я считаю самым главным.

Кроме того, на мой взгляд, что у президента есть определенная тревога в отношении Красноярского края, поскольку это один из стратегических регионов на территории СФО. Понимая, что там расположен крупный промышленный центр, концентрация больших предприятий и к тому же, определенная, специфическая внутриполитическая обстановка, то на должность полпреда в СФО должен прийти человек, который, по мнению президента, как раз и будет интегрирован в решение этих задач.

В целом, на мой взгляд, необходимо присутствие в СФО человека, который будет смотреть, а также стратегически направлять именно президентскую программу и президентский курс. Кто-то должен связать эти территории, объективно смотреть и докладывать действительную картину президенту для последующих принятия им решений.

Думаю, что кроме отслеживания политической ситуации перед выборами президента все-таки важно создание устойчивого промышленного потенциала в нашей области и СФО в целом. И не зря министр обороны РФ Сергей Шойгу опубликовал одно из мнений (и я его не считаю популизмом) о том, как вывести земли за Уралом на те параметры, которым они должны соответствовать – с точки зрения развития промышленности, социальных гарантий. Сейчас до Урала в России наблюдается одна картина, а после – совсем другая, этот дисбаланс понятен всем. Поэтому я бы, конечно, пожелал Анатолию Серышеву проявить волю и стратегическое мышление и нацелить себя на эти задачи.

Игорь Гришунин, председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости Законодательного собрания Новосибирской области:

– Как военный, я считаю, что назначения президента не должны обсуждаться, поскольку все решения в аппарате главы государства на самом деле выверенные и правильные. Обычно на должность полпреда назначаются люди, которые прошли определенную школу, готовые к тому, чтобы управлять большими регионами, либо округами. В рассматриваемом случае это назначение организованного, подготовленного, информированного человека. Тем более что Анатолий Серышев является нашим земляком, понимает жителей, понимает наш менталитет и те задачи, которые стоят перед СФО. Считаю, что кадровый вопрос решен очень удачно.

На сегодня в Сибирском федеральном округе есть задачи, для координации решений которых нужны контрольные функции со стороны президента РФ. На сегодня в этом остается необходимость. Я бы даже добавил полпреду определенные полномочия – у меня есть видение. Но к сожалению, это не моя компетенция.

Вадим Агеенко, заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Заксобрания Новосибирской области:

– Судя по послужному списку Анатолия Серышева, Владимир Путин назначил на эту должность человека, вполне близкого и понятного ему. Если учесть, что президент сам вышел из системы КГБ (ФСБ), то появление Анатолия Серышева на позиции полпреда вполне объяснимо. Из первых семи полпредов, назначенных Владимиром Путиным в 2000 году пять являлись представителями силовых структур и ведомств. Так что традиция сохранилась, ничего нового.

Что касается самого института полпредства, то нужно вспомнить, что он был введен Владимиром Путиным ровно через неделю как сам первый раз стал президентом (Указ от 13.05.2000 г. № 849). Полпреды находятся в зоне ответственности администрации президента, таким образом, президент размещает «свои удаленные канцелярии» по всей России. Однако властных и распорядительных полномочий у представителей президента практически нет. Ещё в 2000 году журналисты дали этой должности своеобразное название – «око царёво» (увидеть, проанализировать, доложить в администрацию).

Соглашусь с тем, что если не будет представителей президента в округах, губернаторы не начнут работать хуже или лучше. Думаю, что реальные управленческие структуры в субъектах федерации вполне работоспособны и без полпредов. Большой, значимой или заметной роли в полпредствах я не вижу. Хотя президенту виднее, ведь это его структуры.