Мэр Новосибирска передал мандат депутата Госдумы второму номеру партийного списка КПРФ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть передал мандат депутата Госдумы второму секретарю новосибирского обкома КПРФ Ренату Сулейманову.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отказался от мандата депутата Государственной думы РФ и передал его второму секретарю новосибирского обкома КПРФ Ренату Сулейманову, сообщается в приложении к постановлению Центризбиркома, опубликованном на сайте 29 сентября.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть значится в списке кандидатов, избранных в составе федерального партийного списка КПРФ, депутатские мандаты которых считаются вакантными. Его мандаты передали кандидату КПРФ Ренату Сулейманову.

Напомним, Анатолий Локоть шёл первым номером в списке кандидатов коммунистической партии в Госдуму РФ по региональной группе Новосибирской и Кемеровской областей — Кузбасса. Он объявил о намерении остаться мэром Новосибирска 24 сентября в ходе пресс-конференции.

Отметим, согласно постановлению Центризбиркома, губернатор Новосибирской области Андрей Травников передал мандат депутата Госдумы депутату Законодательного Собрания Омской области Игорю Антропенко.

Выборы депутатов Государственной Думы РФ проходили с 17 по 19 сентября. Об итогах голосования в Новосибирской области — в материале «Континента Сибирь».