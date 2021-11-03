Экс-глава комитета рекламы мэрии Новосибирска выпущен из-под стражи

Арестованный по делу о взятках бывший глава комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрий Лобыня выпущен из-под стражи, сообщили источники «Континента Сибирь» в органах региональной власти 3 ноября.

Официальных сообщений об освобождении Дмитрия Лобыни из-под стражи пока не поступало. О новой мере пресечения бывшему чиновнику также неизвестно, однако собеседники «Континента Сибирь» в деловой среде расценивают решение суда как признак сотрудничества Лобыни со следствием.

Напомним, экс-глава комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрий Лобыня был задержан в сентябре 2020 года. Как установило следствие, он организовал систематическую передачу взяток от коммерсантов за получение разрешений на размещение наружной рекламы. Средства перечислялись на счёт подконтрольного Лобыне ООО «Согласие».

Суд также арестовал имущество Лобыни на 10 млн руб.

В июле 2021 года стало известно, что в отношении Дмитрия Лобыни возбуждено три уголовных дела – по части первой ст. 169 УК РФ (Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности), части второй ст. 290 УК РФ (Получение взятки в значительном размере) и части третьей ст. 290 УК РФ (Получение взятки за незаконные действия).

В сентябре 2021 года суд приговорил к штрафу посредницу в передаче взятки Лобыне, 61-летнюю Галину Магизову, которая была арестована в октябре 2020 года.