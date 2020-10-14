Арестована предполагаемая посредница в деле о взятке главы комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска

Центральный районный суд Новосибирска в среду удовлетворил ходатайство следствия об аресте предполагаемого посредника в деле о взятке в комитете рекламы и информации мэрии Новосибирска, 60-летней Галины Магизовой.

В документах мэрии Новосибирска Галина Магизова несколько лет назад значилась главным специалистом комитета рекламы и информации. Как сообщили в Центральном районном суде, на ее аресте настаивал второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Следственного управления СК РФ по Новосибирской области. Как уточнила старший помощник руководителя СУ СК по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, в отношении 60-летней женщины возбуждено уголовное дело по части третьей ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере). Речь идет об уголовном деле, фигурантом которого является председатель комитета рекламы и информации Дмитрий Лобыня, арестованный 26 сентября.

По версии следствия, 14 сентября 2020 года представитель одной из коммерческих компаний обратилась к Дмитрию Лобыне с заявлением о выдаче разрешений на размещение объектов наружной рекламы, не соответствующих установленным нормам. Чиновник сообщил ей через посредника о том, что для получения положительного решения нужно перечислить на расчетный счет подконтрольной ему организации 200 тыс. рублей. На следующий день после перечисления денег он подписал разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Дмитрию Лобыне предъявлено обвинение по части пятой ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

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