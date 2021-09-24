Посредница в передаче взятки главе комитета рекламы мэрии Новосибирска отделалась штрафом

Суд вынес приговор посреднице во взятке, переданной главе комитета рекламы мэрии Новосибирска Дмитрию Лобыне за разрешение на размещение баннеров в сентябре прошлого года. 61-летняя женщина поплатилась за свои действия штрафом в 900 тысяч рублей.

Железнодорожный суд Новосибирска назначил 61-летней Галине Магизовой штраф в 900 тыс. руб. за посредничество в передаче взятки (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Судебное заседание состоялось 24 сентября.

Как сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 10 сентября 2020 года женщина по поручению представителя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска встретилась с руководителем ООО «АльфаСогласование» и сообщила ей об условиях передачи крупной взятки. Они заключались в том, чтобы глава фирмы для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций заключила договор оказания консультационных услуг с ООО «Согласие» — подконтрольным представителю комитета юридическим лицом. За якобы оказанные услуги она должна была заплатить 200 тыс. руб., отправив их на расчётный счёт организации.

«При этом в действительности указанные документы носили формальный характер и являлись прикрытием передачи взятки, — подчеркнули в суде. — Руководитель ООО «АльфаСогласование» выполнила оговоренные условия, после чего, 17 сентября 2020 года, Магизова передала ей разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, которые противоречили регламенту».

Галину Магизову взяли под стражу в октябре прошлого года. Как сообщал «Континент Сибирь», несколько лет назад в документах мэрии Новосибирска она значилась главным специалистом комитета рекламы и информации.

Экс-глава комитета Дмитрий Лобыня был арестован в сентябре 2020 года. Следствие установило, что он организовал передачу взяток от коммерсантов за разрешение на размещение наружной рекламы на системной основе. Незаконное вознаграждение предприниматели передавали чиновнику через подконтрольное ему ООО «Согласие».

Имущество Лобыни было арестовано на общую сумму 10 млн руб. В июле 2021 года стало известно, что в отношении него возбуждено три уголовных дела – по части первой ст. 169 УК РФ (Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности), части второй ст. 290 УК РФ (Получение взятки в значительном размере) и части третьей ст. 290 УК РФ (Получение взятки за незаконные действия).