S7 Airlines открывает ещё пять рейсов в Таиланд

Во второй декаде декабря авиакомпания S7 Airlines расширяет программу полётов в королевство Таиланд за счёт рейсов из пяти городов Сибири и Дальнего Востока.

О своём намерении открыть для жителей Сибири и Дальнего Востока курортные города Таиланда авиакомпания S7 Airlines заявляла ещё в сентябре 2021 года, но точные даты начала полётов стали известны только во второй половине октября.

«Континент Сибирь» подробно рассказывал читателям о полётном расписании рейсов Новосибирск-Пхукет, Иркутску-Пхукет и Владивосток-Пхукет, а также рейсов на направлении Улан-Удэ-Пхукет, начало выполнения которых запланировано на декабрь.

29 октября второй по величине авиаперевозчик России объявил о намерении с декабря 2021 года дополнить свою полётную программу сразу пятью новыми рейсами в королевство Таиланд. Со второй декады декабря пассажиры Сибири и Дальнего Востока смогут улететь в Бангкок из Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Хабаровска и Владивостока.

Полёты в столицу Таиланда будут еженедельными. Из Хабаровска и Красноярска рейсы будут совершаться по субботам, из новосибирского аэропорта Толмачёво – по воскресеньям, а из Иркутска и Владивостока – по понедельникам. Обратные рейсы запланированы на эти же дни. Ожидается, что столь обширная полётная программа предоставит дополнительные возможности посетить Таиланд и трансферным пассажирам авиакомпании.

Поскольку на начало октября авиасообщение с Таиландом ещё не было восстановлено, «Континент Сибирь» в своём материале рассмотрел риски, с которыми могут столкнуться российские туристы, приобретающие билеты или туры в эту страну.

Напоминаем читателям, что в ноябре сразу три российских авиакомпании начинают выполнять чартерные рейсы из Новосибирска в курортные города Египта – Шарм-эль-Шейх и Хургаду.