Отдых в Таиланде в 2021 году. В чём риски покупки билетов или тура?

В сентябре авиакомпания S7 Airlines объявила о начале продажи билетов на прямые рейсы из Новосибирска, Иркутска и Владивостока на остров Пхукет, а ряд туристических агентств оповестил клиентов о старте бронирования туров в Таиланд, включающих эти прямые перелёты. Каково текущее состояние авиасообщения между Россией и Таиландом? Какие курорты королевства, и при соблюдении каких условий могут на текущий момент посетить российские туристы? Насколько законно оформление туров на грузопассажирских рейсах? В чём состоят риски туристов в случае, если прямое авиасообщение между двумя странами не будет восстановлено к дате оформленного тура? Об этом – в материале «Континента Сибирь».

Грузопассажирские рейсы и авиасообщение с Таиландом

Напомним, что марте 2020 года Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) опубликовало информационное сообщение о временном ограничении на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории России на территорию иностранных государств.

Исключение было сделано лишь для приведённого в этом же сообщении перечня городов и «чартерных рейсов, при условии перевозки в указанные государства их граждан и граждан иных государств, и в Россию граждан РФ (до полного вывоза указанных граждан)». Последние к настоящему моменту в среде туроператоров, перевозчиков и других специалистов, связанных с авиатранспортной сферой, получили наименование «грузопассажирских рейсов».

В юридическом партнёрстве «Курсив» пояснили «Континенту Сибирь», что термин «грузопассажирские рейсы» в законодательстве официально отсутствует, а выполнение таких рейсов осуществляется авиакомпаниями только на основании разовых разрешений (согласований) от Росавиации.

Юрист партнерства Екатерина Сухинина уточнила, что рассматриваемые рейсы могут быть востребованы гражданами не только для возвращения на Родину, но и для некоторых других целей: «В соответствии с информационным письмом Росавиации от 3 июня 2021 года, эти рейсы предназначены для возвращения соотечественников на Родину, воссоединения с семьей, лечения, работы».

По словам юриста каких-либо ограничений или запретов на самостоятельное приобретение гражданами билетов на подобные рейсы нет, и пассажиру не требуется предоставлять информацию о целях поездки.

Помощник генерального директора «Сибирской Юридической Компании» по правовым вопросам Николай Чистяков в своём комментарии «Континенту Сибирь» отметил, что стандартным вариантом авиасообщения с каким-либо государством являются регулярные рейсы, «количество которых предусматривается либо перечнем (Росавиации – «КС»), либо вовсе без ограничений». В то время как грузопассажирские рейсы стали вынужденным выходом из ситуации в условиях пандемии, когда постоянное авиасообщение России с определённым государством закрыто по эпидемиологическим причинам, а необходимость в совершении одного или нескольких перелётов между странами сохраняется.

Юрист добавил, что в случае с регулярными полётами, о которых уже упоминалось ранее – риски в части именно перелётов отсутствуют, поскольку это стандартная процедура авиасообщения, как и в случае отсутствия ограничительных мер. То есть в случае с регулярными рейсами риски сохраняются только в части условий по въезду в иностранное государство».

Для грузопассажирских рейсов риски несколько выше. Екатерина Сухинина указала, что если не будет получено разрешение на полет от Росавиации, из-за чего такой рейс будет отменен, то «в соответствии с п. 227 правил воздушных перевозок и постановлением правительства №991, плату за перевозку авиакомпания должна вернуть покупателю полностью или выдать ваучер, который можно потратить на другой рейс». Однако если гражданин самостоятельно оформил билет на такой рейс, перевозчик не обязан компенсировать ему денежные средства, потраченные на сдачу ПЦР-тестов, бронь гостиницы, расходы на дорогу до места вылета и другие необходимые для поездки действия.

Кроме того, грузопассажирские рейсы не предназначены для туризма. Формирование туров, содержащих в своём составе грузопассажирские рейсы, запрещено. По словам генерального директора юридической компании «Стратегический Альянс» Ирины Мининой, в информационном сообщении от 03 июня 2021 года «О запрете продажи туристических путевок в страны, в которые не возобновлено международное воздушное сообщение» Росавиация «напомнила об отсутствии у авиакомпаний права на выполнение нерегулярных грузопассажирских рейсов с целью перевозки организованных групп туристов и предупредила перевозчиков, что в случае выявления фактов продажи ими грузопассажирских полетов в турпакетах в их отношении будут приниматься ограничительные меры».

Но предостережение Росавиации касается скорее усиления контроля авиакомпаний над продажей своих авиабилетов туроператорам и турагентам. Николай Чистяков, со ссылкой на ст. 9 Федерального закона «Об основах туристской деятельности» указывает, что «авиаперевозчик предоставляет возможность для перелёта, но если туроператор продаёт билеты на грузопассажирские рейсы в рамках туристских продуктов, то ответственность в случае отмены или отсутствия разрешения на такой рейс перед туристом несёт именно туроператор».

Согласно информации, размещённой на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) в настоящее время в королевство Таиланд из России выполняются только грузопассажирские рейсы, а регулярное авиасообщение не восстановлено. На момент публикации материала власти обеих стран не сообщили также и какой-либо конкретной даты возобновления регулярных перелётов.

S7 Airlines и новосибирские турагенты

Во второй декаде сентября «Континент Сибирь» получил информацию о том, что с 16 сентября авиакомпания S7 Airlines запустила продажу билетов из Новосибирска, Иркутска и Владивостока на остров Пхукет (Таиланд) с началом полётов в первой декаде ноября. По данным источника издания, в то же время несколько новосибирских турфирм, в частности «Глобус-тур» и «Олимпия-Райзен-Сибирь», открыли бронирование туров на Пхукет, в составе которых содержатся прямые рейсы S7 Airlines.

«Рейсы до Пхукета, на текущий момент, заявлены как грузопассажирские. Разрешения на прямые пассажирские рейсы между Россией и Таиландом на текущий момент нет. Этими рейсами туроператоры пользуются для создания турпакетов. Как это было в апреле с Кипром, так сейчас происходит с Таиландом», – сообщил собеседник «Континента Сибирь», пожелавший остаться анонимным, добавив, что «при продаже туристического продукта туроператоры не предупреждают, что их тур может не состояться».

Представители туристических компаний, а также авиакомпании S7 Airlines опровергают информацию о том, что рассматриваемые рейсы являются грузопассажирскими. «Обращаю ваше внимание на статус рейса – регулярный», – прокомментировал «Континенту Сибирь» руководитель отдела операторских программ «Олимпия-Райзен-Сибирь» Евгений Иванников. «Грузопассажирских рейсов нет. S7 Airlines сейчас заявляет, что это тип «G» – дополнительный регулярный рейс», – сообщил директор другого новосибирского турагентства.

Собеседники издания «Континент Сибирь» из числа сотрудников S7 Airlines также не подтверждают сведения о грузопассажирских рейсах, указывая, что перевозчиком заявлены для полётов на Пхукет именно «дополнительные регулярные рейсы», билеты на которые, с точки зрения закона, вполне могут быть использованы турфирмами в составе предлагаемых туров.

Более того, из вышеприведённых комментариев юристов следует, что авиакомпания могла бы реализовывать даже билеты на грузопассажирские рейсы, так как их свободная продажа гражданам РФ не запрещена, а ответственность за оформление с ними туров несли бы туроператоры.

На сайтах турфирм «Глобус-тур» и «Олимпия-Райзен-Сибирь» действительно есть указания на возможность бронирования туров на Пхукет, включающих в свой состав прямые рейсы S7 Airlines. В частности, «Глобус-тур» завлекает клиентов следующим сообщением: «Пхукет открыт по программе «Песочница» для счастливчиков, кто прошёл вакцинацию Спутник V. Туры на прямых рейсах а/к S7 уже с 06 ноября 2021 года, вылеты по субботам».

При этом ни на сайте самого перевозчика в разделе «Международные перелёты» на вкладке «Таиланд», ни на сайтах обоих упомянутых туристических агентств, если попытаться забронировать тур, не указывается информация о том, что Таиланд в настоящее время не имеет с Россией прямого авиасообщения.

Однако, по словам опрошенных «Континентом Сибирь» экспертов, это нельзя считать нарушением законодательства, во-первых, потому что информация об отсутствии авиасообщения опубликована на сайтах соответствующих государственных органов и является общедоступной. Во-вторых, потому что на сайтах упомянутых турагентов сразу же оплатить тот или иной тур нельзя, а возможно только оставить заявку на его оформление, после чего с клиентом связывается представитель турфирмы, поясняющий ему все нюансы будущего путешествия. В том числе и все существующие на сегодня возможности перелёта к месту отдыха.

Генеральный директор агентства путешествий «Морегорящихтуров.рф» Руслан Алабин в свою очередь обращает внимание на то, что при анализе ситуации важно разделять турагентов и туроператоров. «Туроператор – это структура, которая формирует перевозку, проживание и медицинскую страховку для выездного или внутреннего туризма. То, что называется «пакетным туром». Туроператор выкупает блоки мест на регулярных рейсах или фрахтует самолёты для собственных чартерных перевозок, выкупает блоки мест в отелях. Это крупные компании, такие как «Pegas», «Coral Travel», «Библио-глобус», «AnexTour». У них – собственные чартерные прямые рейсы», – отметил Руслан Алабин.

По словам собеседника «Континента Сибирь» турагент лишь продаёт пакетные туры, сформированные туроператорами, так как туроператоры не работают напрямую с физическими лицами. Турагент работает по конкретной заявке клиента и «если турист бронирует через них тур, компания покупает для него билеты на регулярном рейсе, покупает номер в отеле через системы бронирования». По сути, турфирма действует как обычный клиент, попросту избавляя путешественника от необходимости самому заниматься оформлением документов.

В случае отмены рейсов ответственность за это, по словам Руслана Алабина, несёт авиакомпания. Она же возвращает клиенту денежные средства – либо напрямую, если билет покупал сам путешественник, либо через турфирму, если билет оформлялся через неё.

Каковы риски бронирования туров на Пхукет?

«Континент Сибирь» поинтересовался у представителя «Олимпия-Райзен-Сибирь», почему при отсутствии авиасообщения между Россией и Таиландом компания всё же оформляет тур, имеющий в своём составе прямой рейс на Пхукет.

«Да, официально на текущий момент авиасообщение между нашими странами не возобновлено. Но оно ожидаемо к возобновлению. И все зависит от решения властей обеих стран, принимать его они будут в зависимости от ситуации с вакцинированием и ростом или спадом заболеваемости. Дата первого вылета – более чем через месяц, поэтому надежда есть», – ответил Евгений Иванников.

Вместе с тем, он также напомнил, что с 1 сентября Таиланд начал постепенно открывать свои курорты для российских туристов, привитых Спутником V по программе «Песочница». «В частности по этой программе, «Песочница Пукета», летом открылся для туристов остров Пхукет. Подробности можно посмотреть на сайте компании «Олимпия-Райзен-Сибирь» или на странице посольства Таиланда».

По словам Евгения Иванникова, туры в Таиланд являются одними из самых популярных в Сибири, а на руках у многих клиентов остались туры, купленные ещё в начале пандемии коронавируса и к настоящему моменту ещё не использованные.

Представитель «Олимпия-Райзен-Сибирь» добавил, что даже в случае, если авиасообщение не будет возобновлено, клиенты турагентов и авиакомпании ничем не рискуют: «В случае отмены регулярных рейсов на Пхукет авиакомпания делает вынужденный возврат пассажирам полной стоимости оплаченного билета. Далее пассажир уже сам решает, покупать ли ему другой билет с пересадками или нет. Если нет, мы аннулируем заказ гостиницы и наземных услуг, и возвращаем туристу оплаченную сумму. Если решает лететь с пересадками, мы переносим бронь на новые даты».

Председатель комитета по туризму Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Надежда Кудрявцева соглашается с коллегой: «На сегодня ряд провинций Таиланда открыт для привитых российских туристов, но страна закрыта для прямого авиасообщения. Такое в практике уже бывало. Если рейс отменяется из-за того, что авиасообщение к дате вылета ещё не возобновлено – в этом ничего страшного нет. Рейс можно спокойно перенести, как и даты проживания в отеле. Либо клиенту возвращаются денежные средства».

Член комитета по туризму Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Сергей Михайлов рассказал «Континенту Сибирь», что существующую сейчас в Таиланде программу «Песочница», в рамках которой полностью вакцинированных туристов принимают уже 4 провинции этого королевства, в ближайшее время могут дополнить ещё 10 регионов. Центр управления ситуацией с COVID-19 (CSSA) анонсировал соответствующие планы 27 сентября.

Он также сообщил, что в туры в Таиланд оформляются и сейчас, но через популярные точки трансфера, такие как Шарджа, Сингапур, Доха и Стамбул: «Бронирование туров открыто, но на «перекладных» рейсах, так как мы в красной зоне».

В целом перспективы отдыха в Таиланде Сергей Михайлов в настоящее время оценил, как не слишком комфортные: «Я рекомендую воздержаться от бронирования туров в Таиланд, до окончания всех четырёх этапов (открытия провинций – «КС»), так как ограничений и лишних расходов пока слишком много для комфортного отдыха. А новые открытия могут переноситься, что мы видели не однократно. К примеру, «Пхукетская песочница» – накладывает ограничения на передвижения по популярному острову, предполагает карантин, и довольно дорогие ПЦР-тесты по прилету, которые обойдутся для путешественника в круглую сумму около $300».

Резюмируя вышеизложенное можно говорить о том, что главный риск бронирования тура из России в Таиланд заключается в том, что прямое авиасообщение между странами не будет открыто к ноябрю 2021 года, и туристу придётся экстренно искать варианты трансферных рейсов, стоимость которых может оказаться значительно выше стоимости прямого перелёта. Либо отказываться от тура и оперативно подбирать себе новое место отдыха, что также может быть сопряжено с дополнительными расходами.

Кроме того, нужно быть готовым к тому, что возврат средств за ранее оформленный тур может занять продолжительное время. По словам Руслана Алабина, обычно возврат происходит в течение месяца.