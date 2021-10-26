В ноябре авиаперевозчики «Azur Air», «Royal Flight» и «Икар» начинают выполнять несколько прямых рейсов из Новосибирска в города Египта.

Авиакомпании «Azur Air», «Royal Flight» и «Икар» открывают прямые чартерные перелёты из международного аэропорта Толмачёво на египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада в ноябре 2021 года. Полёты будут совершаться каждой из авиакомпаний в сотрудничестве с ведущими туроператорами – «Anex Tour», «Coral Travel» и «Pegas Touristik», соответственно. Каждый из перевозчиков планирует выполнять рейсы с частотой 1 раз в 10-11 дней.

«Royal Flight» открывает свою полётную программу первым. С 10 ноября перевозчик начнёт полёты в Шарм-эль-Шейх, а с 12 ноября в Хургаду. Полеты будут выполняться на комфортабельных авиалайнерах Boeing-757.

Два других авиаперевозчика будут доставлять своих пассажиров в Египет со второй декады ноября. «Икар» начинает летать в Хургаду с 11 ноября, а в Шарм-эль-Шейх с 16 ноября. «Azur Air» открывает прямые рейсы Новосибирск-Шарм-эль-Шейх с 13 ноября, а Новосибирск-Хургада с 18 ноября. Обе авиакомпании заявили на рейсы в Египет воздушные суда Boeing-767.

Напоминаем читателям, что в сентябре авиакомпания «Россия» открыла прямые рейсы из Новосибирска в города Египта совместно с туроператором «Библио-Глобус». 25 октября стало известно об открытии в ноябре авиакомпанией S7 Airlines рейсов на остров Пхукет (Таиланд) из трёх городов Сибири – Новосибирска, Иркутска и Владивостока.

Поскольку на начало октября авиасообщение с Таиландом ещё не было восстановлено, «Континент Сибирь» в своём материале рассмотрел риски, с которыми могут столкнуться российские туристы, приобретающие билеты или туры в эту страну.