Рейс на Пхукет из Улан-Удэ расширит возможности трансфера из Новосибирска

С 20 декабря авиакомпания S7 Airlines добавляет к ранее анонсированным рейсам в Таиланд из трёх городов Сибири еженедельный регулярный рейс из Улан-Удэ.

Напоминаем, что в сентябре S7 Airlines готовилась запустить сразу несколько рейсов в Таиланд из Новосибирска, Иркутска и Владивостока. Часть из них планировалась в столицу королевства – Бангкок, а ещё несколько на остров Пхукет. Выполнение полётов должно было начаться с первой декады ноября.

25 октября стали известны окончательные подробности полётного расписания для рейсов Новосибирск-Пхукет, Иркутск-Пхукет и Владивосток-Пхукет, о которых «Континент Сибирь» подробно сообщал читателям. Выполнение трёх указанных рейсов начнётся в ноябре 2021 года, а с 20 декабря к ним добавится рейс на направлении Улан-Удэ-Пхукет, который не только позволит посетить Таиланд туристам из Восточной Сибири, но и расширит возможности трансфера для пассажиров из новосибирского аэропорта Толмачёво.

Рейс из Улан-Удэ будет выполняться один раз в неделю, по понедельникам. Вылет из аэропорта Улан-Удэ будет осуществляться в 14:25 по местному времени, а прилёт на остров Пхукет в 20:40 по времени Таиланда. Реверсный рейс будет выполняться также в понедельник с вылетом из аэропорта Пхукета в 21:40 и прилётом в Улан-Удэ в 05:40 на следующий день.

Одновременно с рейсами из нескольких городов Сибири в Таиланд, сразу три авиакомпании начинают выполнять в ноябре чартерные рейсы из Новосибирска в курортные города Египта – Шарм-эль-Шейх и Хургаду.