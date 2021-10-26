Пассажиропоток новосибирского аэропорта увеличился на 7,9% в сентябре 2021 года

Аэропорт Толмачёво за первые 9 месяцев 2021 года обслужил уже более 5 миллионов пассажиров, а его пассажиропоток в сентябре 2021 года на 7,9% превысил показатель допандемийного 2019 года.

В сентябре 2021 года пассажиропоток новосибирского международного аэропорта Толмачёво имени Покрышкина составил 701287 человек, что на 7,9% больше аналогичного показателя 2019 года. По данным пресс-службы воздушной гавани, за месяц на внутрироссийских рейсах обслужено 604939 пассажиров, что на 26,5% больше показателя сентября 2019 года. Пассажирами международных линий в сентябре 2021 года стали 96348 человек.

На направлениях из Новосибирска на юг европейской части России пассажиропоток увеличился на 64,8% к уровню 2019 года. Самыми популярными направлениями стали: Анапа (+101,7%), Ростов-на-Дону (+98,7%), Сочи (+72,1%), Краснодар (+67,1%), Минеральные Воды (+36,7%).

В сентябре 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на внутрироссийских авиалиниях наиболее приросли в популярности: Новокузнецк (+159,8%), Горно-Алтайск (+135,4%), Уфа (+90%), Норильск (+75,8%), Улан-Удэ (+75,0%), Якутск (+60,7%), Омск (+48,1%), Кызыл (+47,3%), Казань (+38,8%) и Магадан (+38,2%).

На международных направлениях в сентябре выполнялись рейсы из Новосибирска во Франкфурт, Дюссельдорф, Ларнаку, Дубай, Сеул, Анталью, Бодрум, Каир, Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Андижан, Баку, Бухару, Бишкек, Душанбе, Ереван, Иссык-Куль, Карши, Куляб, Навои, Наманган, Ош, Фергану и Ташкент.

С января по сентябрь 2021 года аэропорт Толмачёво обслужил 27197 самолёто-вылетов. Грузопоток воздушной гавани составил 24662 тонн. За это время услугами аэропорта воспользовались 5105630 пассажиров.

Напоминаем читателям, что в ноябре 2021 года сразу три авиаперевозчика открывают чартерные рейсы из Новосибирска в курортные города Египта. В то же время S7 Airlines начинает выполнять прямые регулярные рейсы из трёх городов Сибири на остров Пхукет (Таиланд).