Российская авиакомпания открывает рейсы на Пхукет из трёх городов Сибири

Со второй декады ноября S7 Airlines запускает регулярные перелёты из Новосибирска, Иркутска и Владивостока в Таиланд, которые были предварительно анонсированы в середине сентября.

Напоминаем читателям, что в сентябре S7 Airlines готовилась запустить сразу несколько рейсов в Таиланд из Новосибирска, Иркутска и Владивостока. Часть из них планировалась в столицу королевства – Бангкок, а ещё несколько на остров Пхукет. Выполнение полётов должно было начаться с первой декады ноября.

25 октября стали известны окончательные даты начала полётов. Из Новосибирска полеты на Пхукет будут выполняться один раз в неделю по субботам, начиная с 13 ноября с вылетом из аэропорта Толмачёво в 12:40 и прилётом на Пхукет в 20:40. Обратный рейс будет вылетать также по субботам: из аэропорта Пхукета в 21:40, с прилётом в Новосибирск в 05:50 воскресенья.

Рейсы S7 Airlines на линии Иркутск-Пхукет будут выполняться еженедельно по четвергам, начиная с 11 ноября. Вылет из аэропорта Иркутска в 14:25, прилет на Пхукет в 20:40. Время вылета реверсного рейса из аэропорта Пхукета – 22:20, прилета в Иркутск – 06:20 пятницы.

Из Владивостока на Пхукет полеты будут выполняться также один раз в неделю по понедельникам, начиная с 15 ноября. Вылет из аэропорта Владивостока в 15:45, прилет на Пхукет в 20:40. Обратный рейс будет вылетать в 21:40, а прибывать во Владивосток в 07:45 утра вторника.

Поскольку на начало октября авиасообщение с Таиландом ещё не было восстановлено, «Континент Сибирь» в своём материале рассмотрел риски, с которыми могут столкнуться российские туристы, приобретающие билеты или туры в эту страну.