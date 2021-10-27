1000 кислородных концентраторов поступили в Новосибирскую область

Поступившая в регион партия кислородных концентраторов является крупнейшей с начала пандемии коронавирусной инфекции.

В настоящее время дополнительные кислородные точки и газификаторы монтируют сразу в пяти медицинских учреждениях Новосибирской области. Ожидается, что до конца 2021 года к системе подачи кислорода будут подключены еще 222 койки. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в больницах региона была оборудована 1001 стационарная точка подачи кислорода.

Министерство здравоохранения Новосибирской области держат на особом контроле обеспечение кислородом инфекционных госпиталей. Крупнейшая с начала пандемии партия кислородных концентраторов поступила накануне в регион. Оборудование для инфекционных госпиталей приобретено министерством здравоохранения региона на средства областного бюджета.

Летом 2021 года в Новосибирскую область уже поступала партия из 300 кислородных концентраторов. В течение прошлого года региону удалось получить 827 подобных приборов. Новая партия из 1000 кислородных концентраторов станет резервом на случай ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области к настоящему моменту в стационарах региона, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию и установленным диагнозом, возможностью централизованного снабжения кислородом обеспечены уже 2 052 койки.

Напоминаем читателям, что 25 октября, в рамках оперативного совещания в правительстве Новосибирской области, губернатор Андрей Травников сообщил, что в регионе с 30 октября будут введены дополнительные санитарные ограничения. На следующий день в ходе пресс-конференции первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов раскрыл подробности новых антиковидных мер.