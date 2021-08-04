Новая партия кислородных концентраторов поступила в больницы Новосибирской области

В больницы Новосибирска, Бердска, Кольцово и районов региона поступило 82 кислородных концентратора, сообщили в областном правительстве в среду. Ещё более 200 аппаратов направят в медучреждения во второй декаде августа.

Кислородные концентраторы производительностью пять литров в минуту поступили в четыре больницы Новосибирска, стационары Бердска и Кольцово, а также девять районных медучреждений. Всего на средства резервного фонда правительства Новосибирской области было закуплено 300 приборов – оставшиеся 218 производительностью 10 литров в минуту направят в 24 инфекционных госпиталя региона во второй декаде августа.

Кроме того, на заседании в понедельник правительство региона поддержало решение выделить областному минздраву дополнительные средства из резервного фонда на приобретение ещё тысячи кислородных концентраторов производительность пять и десять литров. Как отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, оборудование поступит в резерв и при необходимости будет незамедлительно доставляться в медучреждения.

Помимо этого, областному минздраву уже выделено два миллиона рублей на дооснащение системы подачи медицинских газов в новосибирской больнице №3.

«Министерство здравоохранения региона ведет планомерную работу по наращиванию запаса необходимого оборудования и материалов для борьбы с коронавирусом», — подчеркнули в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Ранее минздрав Новосибирской области закупил 773 кислородных концентратора. С начала пандемии в медучреждениях региона оборудовали 771 дополнительную стационарную точку подключения кислорода.

Напомним, в ноябре 2020 года сообщалось о нехватке кислородных концентраторов в больницах районов Новосибирской области. Как пояснил губернатор региона Андрей Травников, одна из причин этой ситуации — ограниченные мощностей предприятий-производителей, которым поступали заказы со всей страны.