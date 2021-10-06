В первую двадцатку рейтинга влияния губернаторов вошли главы трёх сибирских регионов

Рейтинг влияния глав регионов России, опубликованный «Агентством политических и экономических коммуникаций» особенно интересен тем, что отражает ситуацию до и после думских выборов 2021 года.

В рамках аналитического доклада о состоянии дел в региональной политике «Агентством политических и экономических коммуникаций» составлен рейтинг влияния глав регионов России по состоянию на сентябрь 2021 года. В докладе АПЭК отмечается, что новые политические векторы и итоги прошедшей парламентской кампании, особенно в регионах с высоким уровнем протестного голосования, могут до конца 2021 года и в первые месяцы 2022 года отразиться на кадровом составе губернаторского корпуса.

Рейтинг влияния глав регионов РФ, составленный АПЭК с привлечением значительного количества ведущих политических экспертов, особенно интересен тем, что отражает ситуацию в политическом поле в августе и сентябре 2021 года. То есть по нему можно проследить как раз те изменения уровня влияния губернаторов, которые наметились после выборов.

В первой двадцатке рейтинга, где сгруппированы главы регионов с очень сильным политическим весом, остаются три губернатора сибирских территорий РФ. 6 место рейтинга по итогам августа-сентября сохранил за собой губернатор Тюменской области Александр Моор, а 15 – губернатор Красноярского края Александр Усс. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюх поднялся с 11 на 10 место.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников занимает по-прежнему прочные позиции в группе глав регионов с сильным влиянием (места рейтинга с 21 по 50). По итогам выборов политологи изменили его место в списке с 37 на 39. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова также ослабла на два пункта, переместившись с 22 на 24 место. На одну строчку списка, с 31 на 32 место, в сентябре переместился глава Иркутской области Игорь Кобзев. В то же время губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заметно нарастил влияние, поднявшись в рейтинге АПЭК с 41 на 37 позицию.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко остался на 56 позиции в группе губернаторов со средним влиянием, а глава Республики Алтай Олег Хорохордин сохранил 71 позицию. Сергей Жвачкин, возглавляющий Томскую область, утерял один пункт влияния, оказавшись на 75 месте списка.

Глава Тувы Владислав Ховалыг потерял четыре пункта, оказавшись в сентябре на 63 строчке рейтинга. Губернатор Омской области Александр Бурков потерял во влиянии столько же пунктов, заняв 69 позицию рейтинга. Замыкает рейтинг глава Хакасии Валентин Коновалов, переместившийся в сентябре с 85 на 84 его позицию.

В докладе также говорится о том, что «до конца 2021 года можно ожидать перестановок в губернаторском корпусе, в том числе в ряде регионов с протестным потенциалом, где в 2022 году должны состояться выборы глав. Однако возможно и осуществление заметной части таких ротаций в первые месяцы 2022 года». Среди сибирских регионов речь может идти о Томской области и республике Хакасия.