Полицейские задержали пособника в сбыте поддельной справки о ПЦР-тесте в Новосибирске

Сотрудники полиции в Новосибирске задержали пособника в сбыте поддельной справки об отрицательном ПЦР-тесте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сотрудники полиции в Новосибирске возбудили уголовное дело о подделке справок об отрицательном результате ПЦР-теста. В рамках расследования дела правоохранители задержали посредника в сбыте документов.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 УК РФ («Виды соучастников преступления») и ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»)», — сказано в сообщении.

Уточняется, что 38-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья был задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Подозреваемый незаконно сбыл поддельную медицинскую справку, получив за нее 1 300 рублей. В отношении фигуранта дела избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

«Расследование продолжается, устанавливаются дополнительные факты противоправной деятельности фигуранта и его возможные соучастники», — сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в Новосибирской области сотрудники полиции зарегистрировали 89 заявлений и сообщений о фактах незаконной продажи документов о вакцинации против коронавирусной инфекции. По 17 из них принято решение о возбуждении уголовного дела.

На территории Новосибирской области действует обязательная вакцинация отдельных категорий граждан против коронавируса. За отказ от прививки сотрудников организаций отстранят от работы и переведут на дистанционный режим, а работодателей обяжут оплатить штраф. По данным на 21 октября, в регионе однократно привиты более 822 тыс. человек, завершили вакцинацию свыше 752 тыс. жителей Новосибирской области.