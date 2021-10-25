17 уголовных дел о подделке документов по COVID-19 завели в Новосибирской области

Сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области возбудили 17 уголовных дел по фактам продажи поддельных ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации от COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника регионального ведомства Андрея Кулькова.

По словам начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Андрея Кулькова, на 24 октября на территории региона правоохранители зарегистрировали 89 заявлений и сообщений о фактах незаконной продажи документов о вакцинации против коронавирусной инфекции.

«По 17 принято решение о возбуждении уголовного дела по фактам незаконной реализации документов о вакцинации против COVID-19 и проведения ПЦР-тестов. Работа в этом направлении продолжается», — уточнил Андрей Кульков в ходе оперативного совещания в областном правительстве.

Он сообщил, что на прошедшей неделе в связи со сложной ситуацией по COVID-19 сотрудники полиции провели рейды по пресечению нарушений в сфере санитарно-эпидемического благополучия. В целом по области правоохранители составили 318 протоколов об административных правонарушениях.

Напомним, с 12 октября на территории Новосибирской области действует обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. В случае отказа от прививки сотрудник организации подлежит отстранению от работы и переводу на дистанционный режим труда, а работодатель обязан оплатить штраф. По данным региональных властей, за неделю со дня введения меры темпы вакцинации в Новосибирской области выросли в три раза.

Кроме того, с 8 ноября в Новосибирской области введут систему QR-кодов для посещения некоторых организаций и массовых мероприятий. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, для того, чтобы эти дни «не превратились в неконтролируемые каникулы для детей и взрослых», в регионе введут новые ограничительные меры.