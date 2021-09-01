Двух новосибирцев судят за сбыт поддельных ПЦР-тестов на COVID-19

Василий Попов
 
Подделка ПЦР-теста на COVID-19 Новосибирск
Фото Михаила Перикова

Обской городской суд Новосибирской области рассматривает уголовное дело о незаконном изготовлении и сбыте медицинских справок об отсутствии COVID-19 в отношении двух человек, сообщает пресс-служба суда.

В производстве Обского городского суда Новосибирской области находится уголовное дело в отношении Кулакова А.Г. и Кулакова Г.А., которых обвиняют в совершении 134 эпизодов преступления по части 1 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

По версии следствия,  Кулаковы изготавливали и сбывали поддельные ПЦР-тесты об отсутствии COVID-19 вылетающим из Новосибирска международными рейсами пассажирам, которым необходимо предъявлять данный документ представителям авиакомпаний в период действующих коронавирусных ограничений.

«Кулаков Г.А. подыскивал покупателей из числа пассажиров, вылетающих воздушным транспортном из аэропорта «Толмачево», и предлагал приобрести поддельную медицинскую справку об отсутствии заболевания «COVID-19», а  Кулаков А.Г. незаконно изготавливал официальный документ (медицинского ПЦР исследования) об отсутствии заболевания «COVID-19», — уточняется в сообщении.

Судебное заседание назначено на 8 сентября.

Напомним, в середине июля в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего безработного жителя города. Подозреваемый изготавливал и сбывал поддельные ПЦР-тесты об отсутствии COVID-19.

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