В Новосибирскую область прибыл полпред президента Серышев

Новый полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев прибыл в Новосибирскую область утром 21 октября. Он уже успел пообщаться с губернатором Андреем Травниковым и планирует провести в регионе ряд рабочих встреч.

О прибытии Анатолия Серышева «Континенту Сибирь» сообщили в полпредстве.

«Он прилетел, провёл рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, в течение дня у него запланирован ещё ряд рабочих встреч», — рассказала «Континенту Сибирь» начальник департамента информации и оперативного планирования аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО Любовь Шальнева 21 октября.

Напомним, что президент России Владимир Путин назначил Анатолия Серышева своим полномочным представителем в Сибирском федеральном округе 12 октября. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже рассказал о своих ожиданиях от нового полпреда. Своим мнением о том, какие задачи требуют внимания Анатолия Серышева, «Континент Сибирь» обсудил с представителями деловых и властных кругов региона.