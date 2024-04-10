Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев сегодня, 10 апреля, в Новосибирске провёл заседание Совета ректоров вузов регионов Сибири. Обсуждались вопросы удовлетворения кадровой потребности строительного комплекса специалистами в сфере проектирования, об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

В заседании приняли участие члены ректорского сообщества регионов округа, представители региональных органов власти, Сибирского филиала Главгосэкпертизы России, профильных предприятий. По итогам обсуждения будут подготовлены предложения по снижению дефицита специалистов в области проектирования в регионах Сибирского федерального округа.

По словам Анатолия Серышева, в регионах Сибири спрос на специалистов в области градостроительных решений и изыскательных работ в архитектурном и строительном проектировании на треть превышает предложение. На данный момент в субъектах СФО по программам проектирования обучается более 16 тысяч студентов. Подготовку специалистов в этой сфере осуществляют 17 вузов округа, в том числе два отраслевых: «Томский государственный архитектурно-строительный университет» и «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет». Учебные заведения ежегодно выпускают в среднем 2,6 тысячи человек, однако большая часть молодых специалистов трудоустраивается не в проектные, а смежные организации.

По данным, представленным в ходе совещания, существующая система подготовки проектировщиков в вузах не в полной мере отвечает современным требованиям, предъявляемым к профессии. Наблюдается недостаточное число бюджетных мест на строительные специальности, отсутствует приём на заочную форму обучения после окончания школы или техникума. Кроме того, по мнению участников заседания, целесообразно рассмотреть возможность подготовки проектировщикам по узким направлениям – в области дорожного строительства, сферы жилищно-коммунального хозяйства и так далее.

Особый акцент в ходе совещания был сделан на вопросах технического оснащения вузов. Необходимо повышать уровень практической подготовки студентов и профессорско-преподавательского состава вузов. Кроме того, для стимулирования интереса к профессии следует активнее продвигать профориентацию в школах, практиковать проведение в вузах конкурсов профессионального мастерства, мастер-классов и лекций от ведущих архитекторов и проектировщиков России. Не менее важно активизировать возрождение института наставничества опытными работниками начинающих специалистов.

«Сибирь, как и вся Россия, развивается, ведётся строительство новых объектов, в перспективе их будет ещё больше. Поэтому все возникающие проблемы, в том числе при подготовке кадров, нужно решать вместе, сообща. В регионах округа реализовано много успешных масштабных проектов, необходимо использовать этот опыт», – заключил полпред.

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