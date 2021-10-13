Вечером 12 октября стало известно имя нового полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе — им стал Анатолий Серышев. 13 октября на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал это назначение.

«У меня с Анатолием Анатольевичем есть опыт совместной работы по Северо-западному федеральному округу», — вспоминает Андрей Травников. Это действительно так: Анатолий Серышев пять лет возглавлял УФСБ по Республике Карелия, а Андрей Травников в это время был заместителем полпреда президента в Северо-западном федеральном округе. Кроме того, некоторое время назад у обоих руководителей был общий начальник – нынешний глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.

«Могу сказать, что он как руководитель высоко компетентен в решении проблемных задач, требующих оперативного вмешательства. Думаю, в Сибирь он приедет именно с таким настроем», — высказался Андрей Травников. О том, когда новый полпред приступит к работе, губернатор Новосибирской области пока не сказал, но сообщил, что когда это случится, он планирует сразу провести с Анатолием Серышевым личную встречу, чтобы доложить обстановку в регионе.

Напомним, пост полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе был вакантным с весны текущего года, когда занимавший эту должность Сергей Меняйло стал временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии.