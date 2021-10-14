В Новосибирской области перенесли введение системы QR-кодов на 8 ноября

В Новосибирской области введение системы QR-кодов перенесли с 25 октября на 8 ноября, сообщат пресс-служба правительства региона.

С 8 ноября в регионе будет действовать система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий, количество участников которых превышает 500 человек.

«Срок вступления в действие документа изменен с планировавшегося ранее 25 октября на более поздний, 8 ноября, в связи с обращениями потенциальных участников указанных мероприятий — для того, чтобы они успели пройти вакцинацию», — уточняет пресс-служба правительства Новосибирской области.

Соответствующее постановление подписано губернатором Новосибирской области. Изменения внесены в постановление правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области».

«Континент Сибирь» ранее сообщал о том, на какие организации и мероприятия распространяется новое ограничение. Так, в частности, в регионе допускается проведение массовых культурных, торжественных, спортивных мероприятий с количеством участников от 500 человек при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса.

Ограничение также распространяется на некоторые организации. В список в ходят компании, которые осуществляют деятельность в области физкультуры и спорта, в том числе — фитнес-центров, аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров.

Отметим, чтобы пойти на массовое мероприятие после 8 ноября, жителю Новосибирской области потребуется один из четырех документов: ПЦР-тест на отсутствие болезни, сделанный не меньше трех дней назад; документ из больницы о перенесенном не далее, чем полгода назад, заболевании; сертификат о вакцинации; справка о медотводе от вакцинации.

Напомним, в Новосибирской области приступили к обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. По данным властей, под ограничительную меру попадает более 270 тыс. человек.