Сибирские кардиологи предупредили о высоком риске инфарктов и инсультов у переболевших COVID-19

Василий Попов
 
Риски возникновения заболеваний после COVID-19
Фото Михаила Перикова

Кардиологи Сибирского федерального округа сообщили о высоком риске инфарктов и инсультов у людей, перенесших COVID-19 в тяжелой форме.

В ходе IX Съезда кардиологов Сибирского федерального округа (СФО) в Новосибирске специалисты отметили, что если COVID-19 протекал в тяжелой форме, требовавшей интенсивной терапии, то вероятность фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых событий увеличивается  в несколько раз. Речь идет о возникновении инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности, аритмий, сообщает пресс-служба Института цитологии и генетики СО РАН.

«При этом поражения сердца в период острой вирусной инфекции отличаются разнообразием морфологических и функциональных нарушений, требуют длительного динамического наблюдения, понимания возможности восстановления при адекватном контроле и профилактике. Особенно тяжело могут протекать вирусные и сепсис-ассоциированные кардиомиопатии с развитием сложных нарушений ритма, декомпенсированной сердечной недостаточности», — сказано в сообщении.

В рамках симпозиума специалисты рассмотрели возможности и необходимость контроля тромбоэмболических осложнений, стратегии антикоагулянтной терапии и профилактики.

«Убедительно доказана эффективность препаратов, контролирующих артериальное давление и, в частности, связанных с блокадой ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Есть проверенный на практике рейтинг эффективности ряда других препаратов – бета-блокаторов, антагонистов кальция и других, которые используются одновременно с противовирусной терапией как раз для снижения риска и тяжести возможных осложнений», — отметила главврач Городской клинической больницы №2 в Новосибирске Любовь Шпагина. Она отметила, что приоритетная роль для предотвращения фатальных сердечно-сосудистых событий после COVID-19 отводится вакцинации.

Напомним, ранее ученые сообщали о результатах исследований психосоциальных факторов риска на сердечно-сосудистую систему в период пандемии коронавируса. Специалисты предупредили о росте случаев болезней сердца из-за жизненного истощения, симптомы которого испытали многие люди во время длительной вынужденной изоляции. Новосибирский предприниматель рассказывал о том, как проходит лечение коронавируса дома, и что происходит с организмом и сознанием.

В связи с пандемией COVID-19 в Новосибирской области с 25 октября начнет действовать система QR-кодов для посещения массовых мероприятий и некоторых организаций. В регионе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 отдельных категорий граждан. Результатом данных мер, по словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, должен стать рост числа вакцинированных жителей региона. Прививку сделают порядка 275 тыс. граждан.

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