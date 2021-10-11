Segezha Group покупает сибирские лесопромышленные активы у нового акционера

Доля в лесопромышленном холдинге Segezha Group перейдёт от АФК «Система» к Bonum Capital Ltd. Компания миллиардера Владимира Евтушенкова продаёт акции в холдинге, а новый акционер продаст холдингу активы в Иркутской области и Красноярском крае.

АФК «Система», владельцем которой является миллиардер Владимир Евтушенков, продаёт долю в лесопромышленном холдинге Segezha Group компании Bonum Capital Ltd. Сумма сделки составит 150 млн долларов, сообщает Forbes 11 октября.

Точный размер пакета пока неизвестен, однако, исходя из суммы сделки и стоимости о количества акций Segezha Group в обращении предполагается, что он составит 8,5%. Сейчас доля Bonum Capital в лесопромышленном холдинге составляет 4,6%, благодаря сделке, по данным компании, она достигнет 13%.

Сделка должна состояться в начале 2022 года.

Segezha Group также намерена купить у Bonum Capital 100% холдинговой компании ООО «Интер Форест Рус», владеющей 24 лесопромышленными активами в Иркутской области и Красноярском крае. Сумма сделки составит 515 млн долларов. В результате холдинг рассчитывает удвоить размер расчётной лесосеки и стать крупнейшим арендатором лесного фонда в России и одним из крупнейших в мире, а также войти в топ-10 мировых производителей пиломатериалов, удвоив этот показатель.

В конце апреля Segezha Group провела IPO, в результате чего привлекла около 30 млрд руб.

Напомним, в августе входящая в АФК «Система» ГК «Эталон» зарегистрировала своё предприятие в Новосибирске.