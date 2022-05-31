В Новосибирске продают помещение, где находится ресторан с панорамным обзором города

Жанна Гладкова
 
Миниатюра для: В Новосибирске продают помещение, где находится ресторан с панорамным обзором города
БЦ "Кобра". Фото Михаила Перикова

В бизнес-центре «Кобра» на ул. Димитрова выставлено на продажу помещение, в котором находится ресторан Sky lounge (до этого здесь работал ресторан «Небо»).

Владельцы помещения на 24 и 25 этаже в бизнес-центре класса «А» «Кобра», которое сегодня сдано под ресторан, выставили его на продажу за 36 703 000 рублей. «Высота потолков 4 м. Общая площадь 374,5 кв. м. Площадь на 24 этаже – 185,5 кв. м, площадь на 25 этаже – 189 кв. м. На данный момент в помещении находится ресторан Sky lounge (ранее был ресторан Небо). Доход от аренды ресторана, по данным объявления, составляет 383 тысячи рублей. Также помещение можно использовать и под другие цели, в зависимости от направления бизнеса», – говорится в объявлении на сайте N1.

Напомним, что недавно стал известен покупатель российских ресторанов сети McDonald’s. Им стал владелец франшизы заведений в Сибири, кузбасский предприниматель Александр Говор.

Ранее в Новосибирске выставлены на продажу точки федеральной сети суши-баров.

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