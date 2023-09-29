Стала известна судьба сибирского филиала банка «Интеза»

По данным источников «Континента Сибирь», филиал итальянского банка «Интеза» в СФО, как и другие активы компании, будет продан «Газпромбанку». Участники рынка прокомментировали изданию, как эта сделка отразится на местном финансовом секторе.

29 сентября стало известно, что президент РФ Владимир Путин разрешил проведение сделок с акциями российского подразделения банка «Интеза». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.

Сибирское управление банка находится в Новосибирске на улице Красноярской. На сегодня это действующий филиал банка.

Источники «Континента Сибирь» рассказали, что акции банка «Интеза» будут проданы «Газпромбанку» и его топ-менеджменту.

По оценкам управляющего новосибирским филиалом акционерного банка «Россия» Олега Павликова, филиал «Интезы» в СФО занимал маленькую долю в сибирском банковском секторе, поэтому на местном рынке смена владельца отразится незначительно.

Экс-управляющий новосибирского филиала банка «Глобэкс» Василий Ожередов также считает, что сделка по продаже акций итальянского банка слабо повлияет на банковскую сферу региона. Эксперт полагает, что дальнейшие позиции банка «Интеза» в СФО будут зависеть от того, будет ли он полностью интегрирован в структуру «Газпромбанка», или останется работать как отдельное юридическое лицо под собственным брендом.

«Процесс слияния крупных банков очень длительный, а вопрос о структурных подразделениях будет приниматься исходя из решения головных офисов. Местный филиал «Интезы» не славился высокими позициями на российском розничном рынке и имел значительно меньшую долю, чем другой итальянский банк — «Юникредит». «Интеза» была более известна на рынке Латинской Америки», — пояснил Василий Ожередов «Континенту Сибирь», добавив, что руководство российской «дочки» банка было пророссийским.

Напомним, что ранее стало известно, что подан иск о банкротстве новосибирского агропромышленного центра, связанного с Эдуардом Тараном.