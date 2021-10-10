На Оби в Новосибирске остановили разрастание нефтяного пятна

Юлия Моисеева
 
Обь
Фото из архива "КС"

Специалисты локализовали распространение маслянистого пятна в акватории реки Обь в Новосибирске. Загрязнение обнаружили в минувшую пятницу в районе Димитровского моста.

Как сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска в социальных сетях, обнаруженное в Оби нефтяное пятно локализировано с помощью установки плавучих ограждений.

«Дальнейшей угрозы распространения нет», — заверили в группе муниципалитета «ВКонтакте» 9 октября.

Маслянистое пятно в акватории Оби площадью около 800 кв.м обнаружили в районе Димитровского моста 8 октября. Спасатели ликвидируют загрязнение. Накануне на месте работало 11 человек, две единицы техники и катер.

Специалисты взяли пробы воды в месте появления пятна. Источник загрязнения устанавливается.

Напомним, в октябре прокуратура Новосибирской области предписала Кудряшовскому свинокомплексу установить оборудование против распространения неприятного запаха.

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