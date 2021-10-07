Прокуратура предписала Кудряшовскому свинокомплексу поставить оборудование против вони в Новосибирске

Прокуратура провела проверку на Кудряшовском свинокомплексе в Новосибирской области после жалоб жителей на неприятный запах в городской черте. Как выяснило ведомство, на предприятии не используются технологии, нейтрализующие негативное воздействие на окружающую среду.

Прокуратура Новосибирской области провела проверку в АО «Кудряшовское» на предмет исполнения природоохранного законодательства на предприятии в связи с жалобами новосибирцев на неприятный запах в черте города.

Как сообщили в ведомстве 7 октября, по результатам проверки выяснилось, что на двух объектах предприятия, относящихся к первой категории негативного воздействия на окружающую среду, не используются требуемые законом технологии.

«Вопреки закону «Об охране окружающей среды» организация не применяет на этих объектах так называемые наилучшие доступные технологии, направленные на предотвращение и уменьшение эмиссии неприятного запаха от свиноводческого комплекса», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области в четверг.

В ведомстве пояснили, что «наилучшие доступные технологии» создаются с учётом современных научных разработок, а также наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны окружающей среды. Согласно документам Росстандарта, они направлены, в частности, на предотвращение либо уменьшение выбросов неприятного запаха от свиноводческих комплексов и ферм.

Природоохранный прокурор внёс представление об устранении нарушения директору предприятия. Исполнение требований природоохранного законодательства прокуратура взяла на контроль.

Как прокомментировали результаты прокурорской проверки в пресс-службе АО «Кудряшовское», замечания надзорного ведомства не связаны с запахами в черте Новосибирска, а необходимые технологии на предприятии уже используются.

«Документы получены, их изучают юристы и экологи. Замечания предписания прокуратуры, которые мы видим в документах, никак не связаны с запахами в черте города Новосибирска. В частности, в представлении прокуратуры речь идет о внедрении на свинокомплексе наилучших доступных технологий. На предприятии такие технологии уже используются и постоянно ведётся работа по улучшению и совершенствованию техпроцессов», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Напомним, жители Новосибирска давно жалуются на периодическое возникновение неприятного запаха в городской черте. По одной из версий, его источником является Кудряшовский свинокомплекс. В августе доктор биологических наук, заместитель директора по науке Института почвоведения и агрохимии СО РАН Александр Сысо в разговоре с «Континентом Сибирь» рассказал, что причиной запаха может быть городская канализация.