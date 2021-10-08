Медслужба «Хеликс» открыла в Новосибирске свою пятую крупную лабораторию в стране

Компания «Хеликс» открыла в Новосибирске пятый в России крупный лабораторный комплекс – ещё четыре таких учреждения медслужбы работают Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Предполагается, что здесь будут проводиться анализы для всего Сибирского федерального округа.

Планируется, что новый лабораторный комплекс увеличит производительную мощность компании на 15%.

Как уточнили «Континенту Сибирь» в пресс-службе компании 8 октября, до открытия полноценного лабораторного комплекса в Новосибирске работали лишь диагностические центры медслужбы, откуда биоматериал отправлялся в крупные иногородние лаборатории.

Компания вложила в проект 435 млн руб. Площадь новой площадки составляет 2 500 кв.м, пропускная способность комплекса – 75 тыс. исследований в сутки, в том числе 16 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. В лабораториях будут выполняться общеклинические, гематологические, биохимические и другие исследования.

На базе лабораторного комплекса запущен первый в Сибири проект по полной автоматизации биохимических и иммунохимических тестов. Предполагается, что замкнутый цикл оборудования исключит человеческий фактор и ускорит выдачу результата исследования.

В течение года с момента открытия нового лабораторного комплекса на его базе планируется выполнить как минимум 7 млн тестов. Обслуживать комплекс будут 120 человек, а само учреждение будет работать круглосуточно.

Лабораторная служба «Хеликс» основана в 1998 году. Под её брендом открыто более 450 диагностических центров и лабораторных пунктов в 130 городах России, а также пять лабораторных комплексов общей площадью более 12 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось о том, что детский корпус новосибирской облбольницы спроектируют по рекомендациям центра Рогачёва.