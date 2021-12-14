Арбитражный суд Московской области вернул новосибирскому бизнесмену иск к ВОЗ

Московский областной арбитраж вернул иск владельцу сети офтальмологических клиник из Новосибирска Александру Падару, заявившему о своих правах на использование слова «омикрон». Бизнесмен предъявил претензии к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), зарегистрировавшей новый штамм коронавируса с названием его организации.

Арбитражный суд Московской области вернул иск о защите деловой репутации владельцу сети офтальмологических клиник «Омикрон», новосибирцу Александру Падару. Ответчиком, согласно заявлению, выступает российское представительство ВОЗ.

Как следует из определения от 10 декабря, опубликованного на сайте арбитража, решение мотивировано территориальной неподсудностью дела – истец прописан в Красноярске, а российский офис международной организации располагается в Москве. Таким образом, считает суд, заявление должно рассматриваться арбитражными судами Москвы и Красноярского края.

Напомним, владелец сети офтальмологических клиник «Омикрон» Александр Падар подал иск к российскому представительству ВОЗ в начале декабря. Он потребовал запретить использование слова «омикрон» в контексте, связанном с коронавирусом, а также удалить его из всех документов о COVID-19.

Бизнесмен пояснил, что ассоциации со словам «омикрон»», возникшие после регистрации нового штамма, портят имидж принадлежащей ему одноимённой медорганизации. Поскольку исковое заявление носит неимущественный характер, он также потребовал взыскать с ВОЗ расходы по уплате госпошлины в размере 6 тыс. руб.

Новый штамм коронавируса «омикрон» был выявлен в БАР и Бостване в ноябре и получил своё название в честь одной из букв греческого алфавита. По мнению учёных, модификация вируса обладает повышенной способностью к мутациям.

Сеть офтальмологических клиник «Омикрон» работает в пяти регионах и 11 городах России, в том числе в Сибири. Первая клиника сети была открыта в 2015 году в Новокузнецке. Управляют организацией новосибирское ООО «ОЦ “Омикрон”» и новокузнецкое ООО «МФЦ “Кузбасс”».