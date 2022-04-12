Проверить здоровье после «ковида»: в мэрии Новосибирска рассказали, как пройти углубленную диспансеризацию

В медучреждениях Новосибирска проводится углубленная диспансеризация для переболевших коронавирусной инфекцией, напомнили в мэрии города 12 апреля. Исследования может пройти любой совершеннолетний житель областного центра.

Как пояснили в муниципалитете, цель углубленной диспансеризации – выявить изменения в организме после перенесённой коронавирусной инфекции и избежать дальнейших осложнений.

В мэрии напомнили: заболевание оказывает влияние на все органы и системы человека. Самые распространённые изменения после перенесённого «ковида» – одышка, кашель, боли в грудной клетке, сердцебиение, нарушения сердечного ритма, а также тромбозы.

«Углубленная диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап включает: исследование уровня насыщения крови кислородом, исследование функции дыхания, общий клинический анализ крови, биохимический анализ крови, рентгенографию органов грудной клетки. Мероприятия второго этапа углубленной диспансеризации назначаются в зависимости от результатов, полученных при проведении исследований первого этапа. При наличии показаний проводится дуплексное сканирование вен нижних конечностей, компьютерная томография органов грудной клетки, эхокардиография», — рассказали в мэрии Новосибирска.

По результатам обследования пациенту устанавливают диагноз, определяют группу здоровья, а при необходимости назначают лечение и реабилитацию, а также диспансерное наблюдение лечащего врача или специалиста.

Пройти углубленную диспансеризацию может любой житель города в возрасте от 18 лет через два месяца после выздоровления. Если случай заболевания не был зафиксирован в медицинской организации, пациент может подать заявление на имя главврача. На основании этого документа его и направят на обследования.

Углубленная диспансеризация проходит по предварительной записи по месту прикрепления пациента к медорганизации через Единый портал госуслуг, по единому номеру 122 или через кол-центр медучреждения. Мероприятие проводится с 8.00 до 20.00 в рабочие дни и с 9.00 до 15.00 в субботу. Как отмечают в мэрии, можно выбрать любые удобные дату и время.

Напомним, в начале апреля в Сибири выявили штамм коронавируса «стелс-омикрон». При этом в сибирских регионах продолжают фиксировать снижение заболеваемости COVID-19.