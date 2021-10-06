Детский корпус новосибирской облбольницы спроектируют по рекомендациям центра Рогачева

Детский корпус новосибирской областной больницы будет спроектирован с учетом рекомендаций специалистов Национального центра имени Дмитрия Рогачева, сообщает пресс-служба правительства региона.

Оказание онкогематологической помощи детям в регионе, а также строительство детского корпуса областной больницы губернатор Андрей Травников обсудил во время рабочей встречи с генеральным директором ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, доктором медицинских наук, профессором Галиной Новичковой. Глава региона заявил: рекомендации специалистов Национального центра обязательно будут учтены при проектировании детского корпуса облбольницы со специализированными отделениями.

Комиссия Национального центра, которую возглавляет Галина Новичкова, за два дня работы побывала в Новосибирской клинической центральной районной больнице, Новосибирской облбольнице, в Городской детской клинической больнице СМП.

С прошлого визита в регион прошло два с половиной года и члены комиссии констатируют: за это время сделано многое, новосибирский минздрав четко выполнял все выданные рекомендации по совершенствованию работы онкогематологической службы.

Среди главных вопросов рабочего совещания — и строительство детского корпуса областной клинической больницы, где предполагается развертывание всех специализированных отделений, в том числе — детской онкологии и детской гематологии. Совершенствование в Новосибирской области онкогематологической помощи детям — важный приоритет деятельности правительства региона.

Пока эти отделения размещены в облбольнице, в помещениях бывшего перинатального центра — в основном помещении в Краснообске идет ремонт. Но специалисты уже оценили все плюсы базирования на территории крупной многопрофильной клиники. Здесь оборудована лаборатория со всеми видами диагностики, есть база лучевой диагностики: УЗИ экспертного класса, компьютерный томограф, МРТ. Работает детская хирургическая служба, и есть возможность обеспечить в круглосуточном режиме практически любые диагностические исследования.

«Это было очень правильное решение, по сути это большой медицинский кластер, где есть вся диагностика, хорошая лабораторная служба, служба МРТ, КТ — вся визуализация, детская реанимация, очень много узких специалистов. Это все важно для лечения детей с онкологией. Мы хотели бы, чтобы это отделение навсегда осталось в областной больнице: там планируется строительство нового высокотехнологичного корпуса, мы дали свои рекомендации. Здесь мединститут большой, город большой, мы надеемся, что всё получится. По всем показателям это должен быть хороший крупный межрегиональный центр, где сложную высокотехнологичную терапию смогут получать дети не только из Новосибирской области, но и из соседних регионов, где не проводится такая терапия. Инфраструктура есть в областной больнице — где-то ее надо усилить, подготовить специалистов. Мы поможем в этом. Мы готовы помогать во всем», — сказала Галина Новичкова.

Отмечается, что медико-техническое задание на строительство детского корпуса областной клинической больницы уже готово. Проектно-сметную документацию скорректируют с учетом рекомендаций экспертов ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что Новосибирская область заключила соглашение о строительстве новой инфекционной больницы в поселке Садовый. Мощность учреждения составит 504 койки, а общая площадь достигнет 35 тыс. кв.м. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован в конце 2022 года. Общая стоимость проекта оценивается в 4,6 млрд рублей.