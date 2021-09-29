Мэрия Новосибирска закупила восемь машин для борьбы с гололёдом

Городские службы Новосибирска начали подготовку к зимнему периоду. Дорожная техника уже переоборудована на 60%, а для распределения противогололёдной смеси «Бионорд» закуплено восемь машин.

Новосибирские эксплуатационные хозяйства подготовили 275 единиц дорожной техники из 473 для использования в зимний период, все машины планируется переоборудовать до 15 октября. Кроме того, сформирован запас протогололёдных материалов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска 29 сентября, городские власти закупили 8 единиц техники для обработки дорог протовогололёдным материалом «Бионорд», они будут доставлены в ноябре и распределены в каждое ДЭУ. В дальнейшем планируется увеличить запас машин, которые могут работать с этой смесью.

Материал «Бионорд» запасён в Новосибирске в количестве 5,5 тыс. тонн.

В этом году городские дороги также будут обрабатывать смесью соли и отсева дробления горных пород в соотношении 50 на 50, ранее использовалась смесь с 10%-ным содержанием соли. Новый состав призван уменьшить количество фракционного материала, который остаётся на улицах весной. Количество заготовленной смеси – 50 тыс. тонн. Кроме того, ещё 26 тыс. тонн материала осталось в Новосибирске с предыдущего сезона.

Ранее сообщалось, что дефицит снегоуборочной техники в Новосибирске по состоянию на начало 2021 года превышает имеющийся автопарк – при потребности в 665 машин в распоряжении муниципалитета есть только 481. Как отмечали в конце 2020 года депутаты новосибирского горсовета, износ муниципальной снегоуборочной техники составляет 82%.

В конце августа мэр Анатолий Локоть сообщил, что в этом году для города планируется закупить 20 новых снегоуборочных машин. Кроме того, для зимней уборки улиц муниципалитет собирается привлечь организации, имеющие в распоряжении соответствующую технику, на условиях аутсорсинга.