На заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству 11 ноября депутаты горсовета Новосибирска подняли тему уборки улиц города в зимний период и приняли проект программы благоустройства парков «Зеленый Новосибирск».

Тема содержания улично-дорожной сети в зимний период стала ключевой на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска 11 ноября. Депутаты заслушали доклады представителей профильных департаментов мэрии и внесли свои предложения по улучшению уборки снега предстоящей зимой.

Как рассказал депутатам заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска — начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Юрий Сердюк, Новосибирск активно готовится к предстоящей зиме — дорожные службы работают в круглосуточном режиме, закуплены тысячи тонн противогололедных смесей.

При этом городу по-прежнему не хватает уборочной техники — сегодня в распоряжении муниципалитета находится в два раза меньше машин, чем необходимо. Закупить же новую технику в этом году не представляется возможным из-за дефицита бюджета, подчеркнул чиновник.

Ситуация с уборкой дорог обостряется и высокой изношенностью снегоуборочной техники.

«Износ техники для уборки снега — 82%. Нужно решать, что мы будем делать — тратить деньги на ремонт машин, которые будут выходить из строя в морозы? Или думать, как менять технопарк?» — обратился к коллегам из мэрии депутат горсовета Новосибирска Леонид Рыбин.

Наталья Пинус, представляющая в Совете депутатов интересы жителей Советского района, предложила обратить внимание на возможности аутсорсинга при организации уборки дорог в городе.

«Аутсорсинг в этой сфере применяется во многих городах. И это обычная практика. Нужно переходить на контрактную основу и применять методики оценки проведенных работ не по числу кубометров вывезенного снега, а по качеству уборки улично-дорожной сети», — заметила парламентарий.

Заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Антон Тыртышный в свою очередь назвал это предложение признанием слабых позиций города в важнейшем вопросе.

«Это от нищеты. Муниципалитет должен сам справляться с уборкой, но мы видим, что городской бюджет растет значительно медленнее областного. Это несправедливо. Считаю, региональные власти должны поддержать Новосибирск деньгами в этом вопросе», — предложил Антон Тыртышный.

Депутат горсовета Игорь Украинцев предложил специалистам мэрии активизировать вопрос создания снегоплавильных станций, которые должны прийти на смену «допотопным» снегоотвалам. Представители мэрии ответили, что в настоящее время прорабатываются разные перспективные варианты обращения с вывозимым с улиц города снегом.

Подняли депутаты и тему недостаточно эффективного ремонта улично-дорожной сети города. По мнению некоторых парламентариев, средства на ремонты дорог и тротуаров выделяются в нужном объеме, однако далеко не всегда местные жители довольны результатами.

«Многое не сделано, а то, что сделано, имеет совсем не тот результат, который был нужен жителям. К подрядчикам у нас претензий нет. Считаю, за эту ситуацию должны отвечать заказчики работ, которые неверно оформляют техзадание, — это районные администрации и муниципальное управление дорожного строительства», — подчеркнула Наталья Пинус.

Одним из способов повысить эффективность уборки и содержания дорог станет внедрение пилотного проекта в Советском и Дзержинском районах Новосибирска. Согласно проекту, районные администрации берут на себя все функции по обслуживанию дорожной сети на своей территории.

«По сути, участки передаются ДЭУ, которые обслуживают эти районы — с деньгами и полномочиями. Это была инициатива глав районов. Депутаты поддержали. Я убежден, что только глава администрации на месте, проезжая неоднократно по этим улицами, может контролировать ситуацию с состоянием дорог своего района. Как магистральных улиц, так и улиц районного значения», — отметил председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин.

Итоги пилотного проекта подведут весной. Если опыт окажется положительным, то вполне возможно, что его внедрят и в других районах города.

Депутат горсовета Новосибирска Андрей Гудовский призвал глав районных администраций, в том числе участников пилотного проекта, заранее определиться с необходимыми на содержание дорог средствами.

«Самые частые жалобы от жителей депутаты получают по поводу уборки внутриквартальных дорог и частного сектора. Давайте сразу определимся, хватает ли вам средств, чтобы потом мы не получили ответ о том, что денег нет», — заметил депутат.

Предметно рассмотреть все поставленные вопросы по содержанию улично-дорожной сети депутаты намерены во время рабочего совещания с заместителем мэра города Новосибирска Олегом Клемешовым уже в ближайшее время.

Также на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству парламентарии одобрили программу «Зеленый Новосибирск». Согласно этой программе, в ближайшие пять лет в озеленение города планируется вложить более 2 млрд рублей.

Средства будут направлены на содержание и благоустройство всех зеленых зон города, организацию досуговых мероприятий в парках и скверах. Кроме того, по программе «Зеленый Новосибирск» в следующем году будет открыт муниципальный питомник.

«Это долгожданное событие для новосибирцев, поскольку последние годы деревья и саженцы закупались для города у разных организаций, и это несло дополнительные расходы для городского бюджета. Мы ожидаем, что свой питомник даст нам через 3–4 года хороший посадочный материал для городских парков и клумб», — отметил Игорь Кудин.

Отвечать за реализацию программы «Зеленый Новосибирск» будет департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска. По мнению Игоря Кудина, важно, что полномочия по содержанию городских лесов теперь закреплены за одной структурой.

Комиссия единогласно одобрила проект муниципальной программы, в ближайшее время она будет подписана мэром города.

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