«Само не растает»: депутаты горсовета Новосибирска оценили готовность городских служб к зиме

Марина Цурмаст
 
Депутат горсовета Игорь Украинцев предложил специалистам мэрии активизировать вопрос создания снегоплавильных станций, которые должны прийти на смену «допотопным» снегоотвалам

На заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству 11 ноября депутаты горсовета Новосибирска подняли тему уборки улиц города в зимний период и приняли проект программы благоустройства парков «Зеленый Новосибирск».

Тема содержания улично-дорожной сети в зимний период стала ключевой на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска 11 ноября. Депутаты заслушали доклады представителей профильных департаментов мэрии и внесли свои предложения по улучшению уборки снега предстоящей зимой.

Как рассказал депутатам заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска — начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Юрий Сердюк, Новосибирск активно готовится к предстоящей зиме — дорожные службы работают в круглосуточном режиме, закуплены тысячи тонн противогололедных смесей.

При этом городу по-прежнему не хватает уборочной техники — сегодня в распоряжении муниципалитета находится в два раза меньше машин, чем необходимо. Закупить же новую технику в этом году не представляется возможным из-за дефицита бюджета, подчеркнул чиновник.

Ситуация с уборкой дорог обостряется и высокой изношенностью снегоуборочной техники.

«Износ техники для уборки снега — 82%. Нужно решать, что мы будем делать — тратить деньги на ремонт машин, которые будут выходить из строя в морозы? Или думать, как менять технопарк?» — обратился к коллегам из мэрии депутат горсовета Новосибирска Леонид Рыбин.

Наталья Пинус, представляющая в Совете депутатов интересы жителей Советского района, предложила обратить внимание на возможности аутсорсинга при организации уборки дорог в городе.

«Аутсорсинг в этой сфере применяется во многих городах. И это обычная практика. Нужно переходить на контрактную основу и применять методики оценки проведенных работ не по числу кубометров вывезенного снега, а по качеству уборки улично-дорожной сети», — заметила парламентарий.

Заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Антон Тыртышный в свою очередь назвал это предложение признанием слабых позиций города в важнейшем вопросе.

«Это от нищеты. Муниципалитет должен сам справляться с уборкой, но мы видим, что городской бюджет растет значительно медленнее областного. Это несправедливо. Считаю, региональные власти должны поддержать Новосибирск деньгами в этом вопросе», — предложил Антон Тыртышный.

Депутат горсовета Игорь Украинцев предложил специалистам мэрии активизировать вопрос создания снегоплавильных станций, которые должны прийти на смену «допотопным» снегоотвалам. Представители мэрии ответили, что в настоящее время прорабатываются разные перспективные варианты обращения с вывозимым с улиц города снегом.

Подняли депутаты и тему недостаточно эффективного ремонта улично-дорожной сети города. По мнению некоторых парламентариев, средства на ремонты дорог и тротуаров выделяются в нужном объеме, однако далеко не всегда местные жители довольны результатами.

«Многое не сделано, а то, что сделано, имеет совсем не тот результат, который был нужен жителям. К подрядчикам у нас претензий нет. Считаю, за эту ситуацию должны отвечать заказчики работ, которые неверно оформляют техзадание, — это районные администрации и муниципальное управление дорожного строительства», — подчеркнула Наталья Пинус.

Одним из способов повысить эффективность уборки и содержания дорог станет внедрение пилотного проекта в Советском и Дзержинском районах Новосибирска. Согласно проекту, районные администрации берут на себя все функции по обслуживанию дорожной сети на своей территории.

«По сути, участки передаются ДЭУ, которые обслуживают эти районы — с деньгами и полномочиями. Это была инициатива глав районов. Депутаты поддержали. Я убежден, что только глава администрации на месте, проезжая неоднократно по этим улицами, может контролировать ситуацию с состоянием дорог своего района. Как магистральных улиц, так и улиц районного значения», — отметил председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин.

Итоги пилотного проекта подведут весной. Если опыт окажется положительным, то вполне возможно, что его внедрят и в других районах города.

Депутат горсовета Новосибирска Андрей Гудовский призвал глав районных администраций, в том числе участников пилотного проекта, заранее определиться с необходимыми на содержание дорог средствами.

«Самые частые жалобы от жителей депутаты получают по поводу уборки внутриквартальных дорог и частного сектора. Давайте сразу определимся, хватает ли вам средств, чтобы потом мы не получили ответ о том, что денег нет», — заметил депутат.

Предметно рассмотреть все поставленные вопросы по содержанию улично-дорожной сети депутаты намерены во время рабочего совещания с заместителем мэра города Новосибирска Олегом Клемешовым уже в ближайшее время.

Также на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству  парламентарии одобрили программу «Зеленый Новосибирск». Согласно этой программе, в ближайшие пять лет в озеленение города планируется вложить более 2 млрд рублей.

Средства будут направлены на содержание и благоустройство всех зеленых зон города, организацию досуговых мероприятий в парках и скверах. Кроме того, по программе «Зеленый Новосибирск» в следующем году будет открыт муниципальный питомник.

«Это долгожданное событие для новосибирцев, поскольку последние годы деревья и саженцы закупались для города у разных организаций, и это несло дополнительные расходы для городского бюджета. Мы ожидаем, что свой питомник даст нам через 3–4 года хороший посадочный материал для городских парков и клумб», — отметил Игорь Кудин.

Отвечать за реализацию программы «Зеленый Новосибирск» будет департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска. По мнению Игоря Кудина, важно, что полномочия по содержанию городских лесов теперь закреплены за одной структурой.

Комиссия единогласно одобрила проект муниципальной программы, в ближайшее время она будет подписана мэром города.

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